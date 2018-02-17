Раинчик: ALEKSEEV из числа запоминающихся исполнителей

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ALEKSEEV, поп-певец, в пользу которого белорусские зрители и жюри сделали выбор, назвав его представителем страны на международном конкурсе "Евровидение-2018", из числа запоминающихся исполнителей. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА народный артист Беларуси Василий Раинчик.
По его словам, это яркий артист, в нем есть шарм, изюминка. Исполнитель располагает зрителя, обладает обаянием, хорошими вокальными и внешними данными. Это тот случай, когда в человеке гармонично сочетаются необходимые для музыканта качества.
Беларусь определилась с выбором своего представителя на международный конкурс песни "Евровидение-2018", который пройдет в мае в Португалии. В прямом телеэфире прошло финальное шоу национального отбора на творческий форум. Зрители и профессиональное жюри определили лучшего голосованием по формуле 50x50. Делегатом Беларуси на конкурсе стал исполнитель ALEKSEEV (Никита Алексеев). Артист получил путевку с песней "Forever".-0-
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