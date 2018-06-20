Ранее не экспонировавшиеся картины Ващенко можно увидеть на выставке в Минске

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка памяти народного художника Беларуси Гавриила Ващенко "Земля под белыми крыльями" в Национальной библиотеке Беларуси представит его ранее не экспонировавшиеся работы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения художника, откроется 21 июня. Идея выставки не только почтить память великого художника и педагога Гавриила Ващенко, но и показать произведения мастера в непривычном формате. В экспозиции представлены эскизы монументальных работ и самостоятельные произведения малого формата, большинство из которых экспонируется впервые.

ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения Гавриила Ващенко Народный художник БССР, заслуженный деятель искусств, профессор, академик живописи Гавриил Харитонович Ващенко прошел нелегкий творческий путь.

Гавриил Ващенко известен как художник-монументалист с масштабными мышлением и величественными полотнами. Но монументальность может быть и в малом формате, который дает возможность зрителю сосредоточиться на главном смысле произведения, рассмотреть технику живописи, увидеть нюансы колористики, не отходя на большое расстояние от картины и не отвлекаясь на другие работы или интерьер.

Произведения мастера отличаются жанровым и тематическим разнообразием, размышлением о проблемах времени и прошлому родной земли. Особенно дорогим и близким было для художника все, что связано с Полесьем - местом, где он родился и где прошло его детство. Полесье - это его понимание родины.

Видимо, поэтому и писал людей с мозолистыми руками, глубокие голубые озера, лошадей, что пасутся на лугах, изящные силуэты аистов. "Их медленное парение в высоте, изумительная чистота линий - источник моего вдохновения. Без них я не представляю родного Полесья. Они незримо присутствуют в моих работах, даже если там не нарисованы", - так писал Гавриил Ващенко.

Гавриил Ващенко (20 июня 1928 года - 14 февраля 2014 года) - народный художник Беларуси (1988), заслуженный деятель искусств Беларуси (1977), лауреат Государственной премии Беларуси (1987). В 1955 году окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства. С 1961 года работал в Белорусском театрально-художественном институте, с 1975 года - заведующий кафедрой монументально-декоративного искусства. Работал в области станковой живописи, акварели, монументальной росписи и витража.

Выставка "Земля под белыми крыльями", посвященная творчеству Гавриила Ващенко, будет работать до 5 сентября.-0-