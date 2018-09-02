Раритеты из серебра ювелиров России представит выставка в Минске

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Серебряный век ювелиров России" открывается 8 сентября в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

В экспозицию войдут 149 музейных раритетов из собрания Государственного исторического музея (г.Москва), при этом вес серебряных изделий на выставке составит 79 кг 380 г. Это портсигары, солонки, письменные приборы, подносы, шкатулки, сухарницы, кофейные сервизы, блюда, чаши, вазы, выполненные из серебра и украшенные алмазами, сапфирами, бриллиантами.

Золотое и серебряное дело, пережившее во второй половине ХІХ - начале ХХ века период расцвета, радикальных стилевых перемен, является важной частью русской культуры. Москва и Петербург были основными центрами ювелирного производства того периода.

На выставке представлены работы Московской ювелирной школы. Это изделия всемирно известной фирмы И.Губкина - придворного поставщика Российского императорского двора; мастерской И.Овчинникова, заслугой которой является возрождение и развитие национального стиля. В экспозиции - работы фирмы И.Хлебникова, специализирующейся на производстве бриллиантовых, золотых и серебряных изделий; фирмы Ф.Рюкерта, отмеченные неповторимой орнаментацией, уходящей вглубь в дохристианское искусство.

Петербургскую школу представляет знаменитая фирма К.Фаберже, основой для которой стали творчески переработанные королевские стили Людовика ХV и Людовика ХVI и которая имела свое отделение в Москве, а также мастерская "Русская эмаль" И.Брицына, создававшая изделия с эмалями особо прозрачных и сложных оттенков. Значительное место в экспозиции отведено ювелирным работам фирмы братьев Грачевых, удостоенным наград на международных выставках в Копенгагене, Чикаго, Нижнем Новгороде; фирме П.Сазикова, основатель который по праву считается одним из родоначальников русского стиля в ювелирном искусстве.

Можно будет познакомиться и с работами ряда других ювелирных фирм, мастерских, с отдельными мастерами-ювелирами этого времени в России.

Особый отдел носит название "Серебро русской армии". Это питьевые наборы, братины, ковши, стопы, украшенные изображениями исторических битв, резными надписями и поговорками. Многочисленные серебряные предметы полков, которые украшали праздничный стол, были подарками офицерским собраниям, преподнесенными шефами и командирами по случаю разных юбилеев.

Проект реализован при поддержке генерального партнера Национального исторического музея - компании JTI. По словам заместителя генерального менеджера компании JTI в Беларуси Геннадия Брусникова, этот масштабный международный выставочный проект впервые в Беларуси предоставляет уникальную возможность приобщиться к образцам русского ювелирного искусства периода его расцвета и создания новых форм. "Одной из главных целей деятельности, которую компания вне рамок основного бизнеса ведет в социокультурной сфере, является расширение доступа к произведениям искусства. И выставка "Серебряный век ювелиров России" - еще один шаг, реализуемый Национальным историческим музеем в этом направлении на протяжении восьмилетней истории нашего партнерства", - подчеркнул он.

Выставка "Серебряный век ювелиров России" будет работать по 7 ноября.-0-