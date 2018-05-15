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Развитию белорусского кинематографа посвящена выставка в Витебске

Культура 15.05.2018 | 07:57
Фото из архива
Фото из архива

15 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Развитию белорусского кинематографа посвящена выставка в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном краеведческом музее, где она будет представлена.

Проект "Витебск. Время немых звезд" охватывает период с 1890-х до конца 30-х годов XX века и знакомит с первыми шагами развития белорусского кинематографа, особенностями системы кинопроката, предпочтениями кинозрителя. Особое внимание уделяется развитию "киномысли" в целом и тесной связи Беларуси с мировым кинематографом, отражению полноправной принадлежности Беларуси к единому в то время кинопространству. Обо всем этом расскажет экспозиция, в которую вошли натуральные экспонаты из музеев, архивов и частных коллекций, а также уникальные витебские киноафиши начала XX века из Литовского архива литературы и искусства, которые впервые будут демонстрироваться в Беларуси. Экспозицию также поддержит показ первых немых фильмов в Ночь музеев 18 мая.

"До сих пор не было опубликовано ни одного исследования на эту тему, что связано с политическими реалиями советского времени и сложностью в получении информации. Поэтому цель авторов проекта - помочь восстановить историческую память и национальное самосознание. Проект должен послужить импульсом к развитию белорусского искусства и кинематографа", - подчеркнули сотрудники.

В музее отметили, что первый на белорусских землях кинопоказ братьев Люмьер состоялся 120 лет назад в витебском яхт-клубе. В этой связи в июне на День города планируется показ немого кино на стене здания в центре, недалеко от которого и находился яхт-клуб. Горожане и гости Витебска увидят "Багдадского вора" 1924 года с Дугласом Фэрбенксом в главной роли. Кстати, статьи и афиши того времени, подтверждающие невероятную популярность этого фильма, также будут представлены на выставке.

Официальными партнерами проекта являются Национальный исторический музей Беларуси и Литовский государственный архив литературы и искусства. Автор идеи - Фредерик Стерн. Авторы и кураторы проекта - Майя Кацнельсон и Надежда Кухаренко. Исследования по проекту были проведены в четырех странах и продолжаются по сей день. Авторами проекта найдены уникальные материалы, представляющие огромную историческую ценность.

Торжественное открытие выставки состоится 16 мая. Познакомиться с ней можно до 30 июня.-0-

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Теги
Витебск, выставка, кино
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