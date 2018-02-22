РЕПОРТАЖ: Дефиле в нарядах предков: около 200 народных костюмов представили в Бресте

Народный костюм - один из основных элементов культуры белорусов. Считается, что после языка он является второй по значимости этнической приметой. В Брестской области, как ни в одном другом регионе Беларуси, сохранилось большое количество аутентичной одежды. В рамках областного праздника родного языка "Жывыя вытокі" работники областного общественно-культурного центра организовали этнографический концерт-показ "Модный стиль - народный текстиль". Зрителям представилась уникальная возможность узнать, как выглядели наши предки в первой половине ХХ века. В этнографическом дефиле приняли участие представители 15 районов области, продемонстрировав около двухсот оригинальных народных костюмов. За фееричным показом наблюдали и корреспонденты БЕЛТА.

В этот день в ООКЦ можно было увидеть леликовскую сваху, бездежскую паву, малоритскую бурку, мотольские кожушки, давид-городокские головочки, ляховичскую падвичку и еще десятки других костюмов и элементов самобытной одежды из разных уголков Брестчины. Кужельные блузки и льняные сорочки, юбки-андараки и паневы, фартуки, чепцы и корсеты - костюмы женские, мужские и детские, повседневные и праздничные, зимние и летние, оригинальные, восстановленные и стилизованные в режиме нон-стоп сменяли на сцене друг друга. Показ сопровождался информацией, из которой зрители могли узнать, чем отличался тот или иной элемент традиционной народной одежды от похожего из другого района.

"Среди некоторых специалистов существует мнение, что как такового опольского строя нет. Я не согласен, - говорит директор Опольского Дома культуры из Ивановского района Александр Карпович. - Фартуки наших женщин отличаются от соседних бездежских и мотольских кроем, пошивом, орнаментом. Например, бездежские фартушки почти полностью обхватывают юбку, наши - частично. В Мотоле вышивка редко встречается, у них главное ткачество, у нас - вышивка крестом и гладью".

Сельским Домом культуры он руководит без малого 30 лет. Все это время занимается сбором старинной одежды. "По деревням собираем. Все вещи оригинальные - тканицы, намитки, юбки, сорочки, андараки, передники. Некоторым по сто лет и больше. Сегодня нам надо было представить только 10 костюмов. А вообще в Доме культуры у нас хранится их намного больше", - отметил директор СДК.

Самая колоритная и живописная часть белорусской женской одежды - головной убор (намитка). Он придавал костюму завершенность и праздничность, соответствовал возрасту и семейному положению. Намитка представляет собой холст из тонкого льняного полотна шириной до 40 см и длиной около 3 м. Способы завязывания и ношения полотнища строго соответствовали принятому в данной местности стандарту. "В Ганцевичском районе практически в каждой деревне была своя особая манера завязывания намиток. На выход и для работы по-разному завязывали. Искусство заключается в том, что трехметровое полотно нужно так обвязать вокруг головы, чтобы эта конструкция держалась, не падала. С первого раза может и не получиться", - поделилась мастер по ткачеству Ганцевичского Дома ремесел Елена Телушко.

Собравшимся в фойе общественно-культурного центра зрителям представилась уникальная возможность посмотреть, как завивали плат в разных районах Брестской области. Мастер-класс для желающих провела народный мастер Беларуси из деревни Доропеевичи Малоритского района Степанида Степанюк. "Мне нравятся люди в такой одежде. Вот, например, намитка - в ней хорошо: зимой не замерзнешь, а летом солнце не допекает ", - делится она. Все убранство на 82-летней мастерице сделано ее руками. "Раньше в такой одежде все ходили - вынуждены были: и пряли, и ткали. Потом люди стали зарабатывать, начали покупать. Так же легче - купил готовое, надел и пошел. А сделать самому - это же труд какой", - замечает Степанида Алексеевна.

"Особенность нашей одежды в том, что это реальные вещи, которые носили люди, жившие практически сто лет назад, - рассказывает заведующая автоклубом Жабинковской централизованной клубной системы Анна Маковецкая. - Это не реконструированные и не сшитые по аналогу вещи. Они у нас сохранились в оригинальном виде. Действительно, в этом костюме ходили дома, а в этом - на праздник". Залузьевский Дом народного творчества представил самобытный образ сельской девушки в крещенском платье.

Сразу несколько районов представили свадебные наряды, некоторые - с обрядом одевания молодой невесты.

"Одежда - это визуализация языка. Мы самые богатые в Беларуси. В других областях ведется огромная работа по реконструкции народных костюмов, а у нас очень много аутентики. Из всех костюмов на показе, я думаю, не меньше 80% - аутентичные. Каждый костюм уникальный, отличается цветовой гаммой, орнаментами и символами. По большому счету, в них нельзя танцевать и петь - их надо сохранять под стеклом и хранить в музеях. С другой стороны, я понимаю этих девушек и женщин, которые надевают для выступлений костюмы своих бабушек, чтобы чувствовать их энергетику", - сказала инициатор проекта, заведующая отделом традиционной культуры областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.

Чтобы зафиксировать уходящую натуру, Брестский ООКЦ издал фотокаталог "Рэгіянальныя асаблівасці традыцыйнага касцюма Брэстчыны", в котором размещены снимки более сотни костюмов всех районов области. Издание было презентовано перед концертом-показом. "Мне бы очень хотелось, чтобы был издан альбом костюмов Брестчины - такой подарочный вариант. У нас для этого уже собрано достаточно материала. Народный костюм - одна из наших ценностей, он имеет свою магию, уверена, что он всегда будет в тренде", - отметила Лариса Быцко.

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-