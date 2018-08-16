РЕПОРТАЖ: Какими видят ведущих детского "Евровидения-2018"

Юные артисты из 20 стран приедут на Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" в белорусскую столицу в ноябре. В странах-участницах определяются с кандидатами, а процесс подготовки масштабного шоу уже идет полным ходом. Сегодня, например, в Белтелерадиокомпании прошло прослушивание претендентов на роль ведущих, где побывала корреспондент БЕЛТА.

Перед прослушиванием председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт делится с журналистами, каким требованиям должны соответствовать кандидаты: важна харизма, энергетика, хороший английский язык. Поиск ведущих не ограничивался территорией Беларуси - всего более сотни заявок пришло на суд жюри, в том числе из США и Украины. Однако на прослушивание судейской коллегии было допущено более 30.

В центре - Иван Эйсмонт и Ольга Шлягер. Финал национального отбора на детское "Евровидение". Фото из архива

"Среди них есть много известных людей в медийном мире, есть не очень известные, но известность не дает им никакого преимущества. Мы специально пригласили в жюри режиссера-постановщика Гордона Бонелло, который не знает, кто из этих людей популярный ведущий, а кто любитель. Решение мы будем, конечно, принимать коллегиально, но он должен высказать свое мнение", - сказал Иван Эйсмонт.

Гордон Бонелло во время прослушивания знакомился с каждым из пришедших в студию. Помимо заученного текста на английском языке, который претенденты старались донести в силу своих актерских способностей, отвечали на его вопросы, задавали вопросы ему. Гордон максимально поддерживал каждого из выходивших на сцену, хвалил уровень английского и образы претендентов.

Это и требовалось, ведь волновались практически все: и состоявшиеся профессионалы, и юные звездочки.

Открыть прослушивание решилась Анастасия Винникова, хотя номер ее был вовсе не первый. Представительница Беларуси на взрослом "Евровидении-2011" после призналась, что очень волновалась, но при этом ни разу не сбилась.

Ксения Ситник, чей триумф на детском "Евровидении" в 2005 году стал огромнейшим событием для Беларуси, тоже не скрывала, что волновалась. А продолжить историю на конкурсе, с которым связаны самые прекрасные воспоминания, в роли ведущей ей бы очень хотелось. Ведь именно этот конкурс в свое время сыграл значительную роль в ее жизни. Сегодня девушка связала свою жизнь с журналистикой, но музыка ей по-прежнему интересна.

Надежда Мисякова о своем участии в детском "Евровидении-2013" на Мальте, по ее признанию, вспоминает не без грусти. Стать ведущей такого масштабного праздника ей бы хотелось и для того, чтобы вновь окунуться в атмосферу детского конкурса.

Среди претендентов Хелена Мерайи и Руслан Асланов, выступавшие за Беларусь на детском "Евровидении". Их Гордон Бонелло попросил остаться, и позже на сцену молодые люди вышли вдвоем. Говорит ли это, что дуэт ведущих найден?

Известные белорусские телеведущие Дмитрий Кохно и Евгений Перлин также выступали перед жюри. Евгений признался, что любит пробовать новое и рад воспользоваться шансом стать ведущим "Евровидения". Но при всем своем опыте, в том числе как комментатора "Евровидения", считает, что отбор пройти нелегко.

Телеведущая Екатерина Тишкевич, в прошлом учительница английского языка, решила попробовать себя, получить другой опыт. Она отметила высокий уровень подготовки претендентов, причем это касается и детей.

К слову, звездочкой прослушивания стала обаятельная десятилетняя Арина Ровба из Минска. Девочка порадовала непосредственностью, отвечая на вопросы Гордона Бонелло. Арина ведет свой видеоблог, знанием английского она обязана своей маме, которая помогает дочке в изучении языка. Кстати, по мнению юного дарования, некоторые взрослые претенденты на английском не говорили, а бормотали.

Выступление 18-летний Анны Жадан было удостоено немалого количества похвал. Красавица Анна увлекается музыкой, театром, искусством, учится в Праге, много путешествует и считает музыкальный конкурс объединяющим людей разных стран.

Решение о том, кто и в каком составе 25 ноября выйдет на сцену "Минск-Арены", будет принято через несколько недель. Для претендентов на роль ведущих это вряд ли простое время, ведь ждать ответа всегда очень волнительно.

Жанна КОТЛЯРОВА, БЕЛТА.