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РЕПОРТАЖ: Вся Грузия за один день

Культура 01.09.2018 | 18:59
Тбилисоба-2018 Новости темы Тбилисоба-2018
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Перефразируя Марка Твена, чтобы ни о чем не жалеть в конце жизни, надо много любить и путешествовать. Тем более что расстояние - не помеха ни тому, ни другому. Доказано тысячами минчан, которые в один день без самолета и какого-то другого транспорта очутились в Грузии и погрузились в ее культуру, вдохнули ароматы, покорили горы и море. В экспресс-туре под названием "Тбилисоба" побывали и корреспонденты БЕЛТА.

Четвертый фестиваль "Тбилисоба" в Минске заявлен как праздник на все сто, поскольку посвящен столетию независимости Грузии. И организаторы предлагают список из ста дел, которые нужно успеть сделать на всех площадках Верхнего города. Попробуем поставить галочки хотя бы в половине.

Буквально влететь в "Тбилисобу" лучше всего на тарзанке через Свислочь. Это одно из дюжины развлечений, предложенных в парке аттракционов "Боржомиленд" вдоль реки и презентующих экстремальный отдых, который сегодня доступен на отдыхе в Грузии. С самого полудня на тарзанку выстраивается очередь.

Наблюдающие с сомнением смотрят на рассекающих пространство над рекой - маловато экстрима. Но взгляд кардинально меняется, когда самому предстоит ступить в пустоту. Зато, повиснув на канате, в свободном полете словно переносишься в другой мир и ловишь настроение праздника. Самое время двигаться дальше!

Батуты и традиционные игры, мини-скалодром "Казбек", который облепили маленькие альпинисты, - берег реки наполнен детским смехом и счастливыми родителями: "Тбилисоба" не разочаровывает в своей заботе о семейном отдыхе.

В жаркий день манит к себе мини-бассейн, где самые смелые пытаются поймать волну, тренируясь в серфинге на вейкборде.

А рядом покоряют уже земные волны скейтбордисты и роллеры.

Одно из самых колоритных мест фестиваля - уголок диаспоры "Манули" с его атмосферой Старого Тбилиси. Здесь, облачившись в национальные костюмы, можно перенестись не только в другую страну, но и другую эпоху - в специальной фотозоне. Научиться традиционным танцам, характерным для светских раутов начала XX века. Или благодаря ребятам из клубов военно-исторической реконструкции узнать о подвиге грузинского полковника, который в Первую мировую войну совершил геройский поступок. В 1916 году, командуя подразделением гренадерского полка, во время газовой атаки немцев он прекратил панику в строю, сняв противогаз и поведя своих бойцов в атаку.

Можно написать письмо в Грузию, которое затем станет экспонатом выставки в стране горцев. Можно также научиться писать собственное имя по-грузински. В этом всем желающим помогают Анастасия, Богдана, Надежда, Оксана и Ольга. Они учат грузинский язык на курсах в диаспоре. "Такое желание появляется после посещения Грузии. Кроме того, многие из нас замужем за грузинами, и хочется понимать, о чем они разговаривают между собой. В нашей группе люди всех возрастов и профессий, от студентов до 50-летних", - говорят девушки.

Чуть позже на соседней площадке начинается необычный баттл - танцоров брейка и традиционных грузинских танцев. К танцполу не протолкнуться - столько желающих оценить навыки участников. "Немного странно сравнивать два таких разных направления. И в то же время увлекательно: борьба у горцев в крови. Потому и танцы такие - с резкими движениями, "голодным", суровым взглядом, прямой осанкой, чтобы показать всю свою гордость", - объясняет участник школы танцев "Легенды Кавказа" Давуд Закирзаде. Молодой человек сам родом из Азербайджана, но это, по его словам, отнюдь не противоречит концепции состязания. "В наших странах танцуют по-разному, но есть и общее, например, лезгинка", - поясняет Давуд.

Сложнее всего продвигаться в толпе через зону фудкортов. Как объясняет один из организаторов фестиваля, директор IDS Borjomi Belarus Денис Крупец, в этом году даже не всем кафе и ресторанам, которые хотели участвовать в "Тбилисобе", хватило места. По сравнению с прошлогодним праздником их количество выросло вдвое. И у каждого павильона выстраиваются очереди. Потому что это уникальная возможность продегустировать кухню всех 12 регионов Грузии.

Многообразие блюд еще больше осложняет выбор: хинкали и долма, чакапули и кучмачи, чахохбили с рисом и пита с лобио, хачапури и пресный грузинский хлеб, кахетинский сыр. Воздух наполняет шашлычный дым. И, конечно, какая Грузия без вина и минеральной воды - за тем и другим очереди не меньше, чем за закусками. Тут и там свисают гроздья чурчхелы, манит сладким ароматом пахлава. В конце концов, взгляд останавливается на необычном десерте - пеламуши (виноградный сок с кукурузной мукой и орехами).

Рядом семья с маленькой дочкой берет хачапури и хлеб. "Мы каждый год приходим на "Тбилисобу", в основном ради кухни. Здесь всегда очень вкусно и душевно. А потом собираемся на аттракционы - Василисе уже не терпится на батуты", - говорит Анна Иванькова. Ее муж Андрей добавляет, что на площадку к главной сцене они тоже пойдут: мужской грузинский хор - это услада для слуха.

В самом деле, к моменту открытия к главной сцене собирается многотысячная толпа. Потому что в программе заявлен ансамбль народной песни и танца "Эрисиони". Грузинское многоголосье в исполнении его артистов включили в список мирового культурного наследия и даже отправили в космос вместе с приветствием на 55 языках, записями "песен" природы и 5-й симфонии Бетховена. А страстные танцы горцев заставляют замирать в восхищении - шквал аплодисментов предваряют секунды, которые необходимы, чтобы поверить в увиденное.

Открывают праздник, что символично, мэры Минска и Тбилиси - Андрей Шорец и Каха Каладзе. Перед этим главы двух городов провели переговоры в городской ратуше, с балкона которой также оценили масштаб праздника. "Это уникальное мероприятие: день города другой страны празднуется у нас. А именно - день города Тбилиси в Минске. Такого нет нигде в мире. С утра до позднего вечера будет очень много активностей", - сказал Андрей Шорец.

Андрей Шорец и Каха Каладзе
Андрей Шорец и Каха Каладзе

Каха Каладзе, кажется, еще больше впечатлен количеством людей. Если в прошлом году на празднике было примерно 50 тыс. человек, то в этом году планка в 100 тыс. посетителей явно будет достигнута.

Чтобы этот масштаб был максимально зафиксирован в сети, организаторы даже придумали специальный аттракцион - селфи над городом. Рядом с ратушей работает подъемник, на котором по очереди все желающие могут вознестись над толпой, чтобы сделать минутный фотопортрет на фоне Верхнего города. Еще до официального открытия этой возможностью воспользовались около 40 человек.

После открытия мэры отправляются по площадкам фестиваля, и на каждой их сопровождают толпы людей. Дело не только в любопытстве. В статном грузине многие горожане узнают экс-футболиста "Милана" и просят сделать вместе селфи. Для юных футболистов детской команды ФК "Динамо-Минск" возможность сфотографироваться с легендой - особая честь и радость. Мама одного из ребят радуется за сына: хотя футбольные легенды прошлых лет у современной молодежи немного меркнут в тени Месси и Роналдо, но слова ободрения от Каха Каладзе - это тоже большой стимул к развитию.

Праздник продолжится до глубокой ночи. Впереди все самое интересное и, прежде всего, - легенда мирового джаза Нино Катамадзе. Ее концерты-перфомансы собирают тысячи поклонников в Нью-Йорке, Лондоне и Москве, а композиции являются обязательным сет-листом для вечеринок в модных лаундж-клубах или крупнейших культурных пространствах.

Ну а те, кому мало однодневного погружения в Грузию, кто хочет не по рассказам, а лично вкусить все ее прелести, покорить Казбек, устроить рафтинг или даже собственную свадьбу в самом красивом саду Тбилиси, смогут сделать это, отправившись в страну гор, солнца и моря. Некоторые, кстати, бесплатно. На фестивале турфирмы и агентства разыгрывали бесплатные туры и путевки со скидками. Кроме того, состоялся кастинг, во время которого сотня участников пыталась убедить судей в том, что именно они достойны бесплатной путевки в необычный или экстремальный тур в Грузию. В итоге две Ольги покорили жюри: одна игрой на дудках, вторая искренним пением. Уже в ближайшее время первая отправится на морской отдых в район Кобулети, вторая - в четырехдневный винный тур, где лично поучаствует в сборе урожая и приготовлении вина. Третье место заняла пара влюбленных, которые своим страстным танцем заслужили поездку на "Тбилисобу" в Грузии.

Организаторами фестиваля выступают Мингорисполком, посольство Грузии в Беларуси, мэрия Тбилиси, грузинское культурно-просветительское общество "Мамули" и ТМ "Боржоми".

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Грузия, праздник, репортаж, фестиваль
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