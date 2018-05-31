Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" пройдет 20-24 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Х Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" пройдет с 20 по 24 июня в г.п. Октябрьский Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

Участие в фестивале примут носители и преемники художественных традиций - аутентичные фольклорные коллективы художественного творчества страны, самобытные коллективы ближнего и дальнего зарубежья, исполнители народных бытовых танцев, народные музыканты, мастера различных видов народных художественных ремесел, рассказчики народной прозы и другие представители художественного творчества.

На фестивале состоятся конкурсные, концертные выступления танцевальных пар, детских фольклорных коллективов, музыкальных инструментальных капелл, фольклорных групп и отдельных исполнителей. Пройдут ставшие уже традиционными праздник " Рудабельскае Купалле", праздник народного творчества "Рудабельскі кірмаш", мастер-классы по народному пению, танцам, музыкально-развлекательные, танцевально-игровые мероприятия.

Республиканский фестиваль фольклорного искусства проводится с 1998 года с целью поддержки народного творчества и народных художественных ремесел, сохранения традиций региональной и местной художественной культуры, преемственности национальных культурных традиций, приобщения детей и молодежи к различным видам фольклора, повышения художественного уровня и исполнительского мастерства фольклорных коллективов, организации культурного отдыха населения.

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры, Министерство образования, Гомельский областной исполнительный комитет, Октябрьский районный исполнительный комитет, общественное объединение "Белорусский фонд культуры".-0-