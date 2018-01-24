Роман Николая Чергинца "Майор Ветров" будет издан в Сирии

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман председателя Союза писателей Беларуси Николая Чергинца "Майор Ветров" утвержден к изданию в Сирии в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в СПБ.

В Сирии будет проводиться реклама романа, в том числе печататься отрывки из него в литературных журналах. Произведение станет участником конкурсов и выставок, литературных чтений. Уже начат перевод "Майора Ветрова" на арабский язык.

Проект по переводу на арабский русской литературы организован по программе сотрудничества между Национальной литературной премией "Золотое перо Руси" и Министерством культуры Сирии. Ведомство обратилось с просьбой к учредителям проекта "Золотое перо Руси" рекомендовать для перевода в 2018 году три романа и три сборника рассказов современных авторов России для перевода на арабский язык, что будет содействовать распространению русской культуры в арабском мире. Кроме того, увидят свет по одному произведению литераторов из Беларуси, Украины, Германии и Греции.

В переводе на арабский язык в 2017 году в Сирии было выпущено и продано 200 книг иностранных авторов из 40 стран. Читатели в Сирии имеют возможность регулярно знакомиться с переводами произведений русскоязычных писателей через 12 местных литературных журналов. Наиболее популярным из русских книг в прошлом году стал военно-исторический роман "Балканы" Светланы Савицкой, тираж его разошелся за короткий срок. Роман был издан при содействии Минкульта Сирии и рекомендован для чтения во всех странах арабского мира, в том числе Египте, Ираке, Аравии и др.-0-