Романтическим концертом и вечером в японском стиле отметят День влюбленных в Витебске

14 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Концертом эстрадной музыки "Сны о любви" отметит День влюбленных Витебская областная филармония, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

По доброй традиции артисты филармонии готовят к 14 февраля особенный концерт, который посвящен самому прекрасному чувству - любви. В сегодняшней программе примут участие Джулиетта Тарахчян, Надежда Драбо и Александра Рыжкова. Они расскажут о разной любви - взаимной, неразделенной, нежной, порывистой, страстной. В концерте прозвучат известные песни из репертуара Ани Лорак, Лолиты Милявской, Ирины Дубцовой, Анжелики Варум и др.

А Белорусский театр "Лялька" приглашает взрослую публику на вечер в японском стиле "Каханне пад сакурай". В программе спектакль "Чароўная зброя Кэндзо", перед просмотром постановки гости смогут овладеть секретами оригами и каллиграфии, побывать на чайной церемонии, послушать японскую поэзию. -0-