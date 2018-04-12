Российский фильм "Лето" о Викторе Цое вошел в программу Каннского фестиваля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фильм "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова отобран в основную программу Каннского кинофестиваля. Информация об этом опубликована в официальном Twitter кинофестиваля.

В основу сюжета картины "Лето" легли малоизвестные факты биографии лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Сценарий написали Михаил Идов и Лили Идова. Действие фильма разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, когда 18-летний Виктор Цой записывал свой первый альбом.

В фильме звучит музыка группы "Кино" и других российских рок-групп. Роль Виктора Цоя исполнил корейский актер Тео Ю. Также одна из главных ролей в картине у фронтмена группы "Звери" Ромы Зверя.

Кирилл Серебренников смонтировал фильм "Лето", находясь под домашним арестом. В августе 2017 года режиссера задержали на съемках "Лета" в Санкт-Петербурге.

Предыдущий фильм режиссера Кирилла Серебренникова под названием "Мученик" участвовал в Каннском кинофестивале в конкурсе "Особый взгляд" два года назад. Новая картина приглашена уже в основной конкурс.

Кирилл Серебренников - российский режиссер театра и кино. С 2012 года - художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр". С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.-0-