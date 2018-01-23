Российский фильм "Нелюбовь" вошел в число номинантов на премию "Оскар"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом объявлено сегодня в ходе церемонии в театре Самуэля Голдуина в Лос-Анджелесе, сообщает ТАСС.
Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в 2017 году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри. Ранее картина была номинирована на "Золотой глобус".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.421 BYN
|2.421 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9779 BYN
|1.98 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.5058 BYN
|3.496 BYN
|3.505 BYN