Российский фильм "Нелюбовь" вошел в число номинантов на премию "Оскар"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом объявлено сегодня в ходе церемонии в театре Самуэля Голдуина в Лос-Анджелесе, сообщает ТАСС.

Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в 2017 году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри. Ранее картина была номинирована на "Золотой глобус".-0-