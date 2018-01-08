Рождественские колыбельные прозвучат на фестивале в Гомеле

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль рождественских колыбельных пройдет 11 января в Гомеле в Центральной городской библиотеке имени А.И.Герцена, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор сети публичных библиотек Гомеля Татьяна Власова.

На фестивале, который организаторы позиционируют как семейный праздник, прозвучат знакомые всем колыбельные и малоизвестные произведения на языках разных стран мира. На сцену выйдут профессиональные вокалисты и самодеятельные артисты различных возрастов и рода занятости.

Мероприятие проводится уже шестой раз. "Пять лет назад родился и успешно развивается песенный проект семейного самодеятельного творчества, каждый раз привлекая все больше людей. Ведь колыбельные важны для крепости семьи, объединения людей. С колыбельной начинается воспитание ребенка: это первая песня, слова которой слышит и понимает малыш", - отметила Татьяна Власова.

Нынеший семейный праздник несколько изменит формат. В программе не только исполнение колыбельных, но и мини-пьеса по произведению Степана Писахова "Как купчиха постничала". В постановке заняты медики, священнослужители, библиотекари и др. Кроме того, организаторы обещают сюрпризы и музыкальные эксперименты. К примеру, колыбельные в стиле рэп. Завершится мероприятие совместным чаепитием за сладким столом.

Среди основных целей фестиваля - укрепление традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, поддержка и популяризация семейного творчества, сохранение и преемственность традиций. Организаторами мероприятия выступают Свято-Никольский мужской монастырь и библиотека имени А.И.Герцена.-0-