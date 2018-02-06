Самого популярного паука-оберега определят в Быхове

6 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства "Саламяны павук" пройдет в Центре культуры, народного творчества и ремесел Быхова 7 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор местной Детской школы художественных ремесел и искусств, народный мастер Беларуси Ирина Кухтина.

На конкурсе будут представлены 23 подвесные конструкции из соломы, изготовленные педагогами учреждений образования и клубов района. Пауки будут оцениваться в трех номинациях: "Пiрамiдальны", "Ромбападобны" и "Авангардны", предусмотрены и дополнительные дипломы: "Самы папулярны павук", "Пераемнік традыцый", "Спецыяльны прыз ад майстра". Лучшая конкурсная работа будет передана в фонд Быховского историко-краеведческого музея.

В программе также презентация конкурсных работ, тематические номера художественной самодеятельности, модный показ льняных костюмов дизайна местных мастеров.

"Мероприятие проводится впервые и направлено на возрождение и популяризацию в районе лучших белорусских народных обычаев и традиций художественного творчества, выявление и поощрение наиболее способных мастеров. Идея его проведения возникла после внесения в 2017 году технологии изготовления соломенных пауков в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Мы намерены сделать наш конкурс ежегодным и расширить его географию. Так, в будущем году планируем сделать его межрегиональным, а в перспективе и областным мероприятием", - рассказала Ирина Кухтина.

По словам мастера, соломенный паук стал своеобразным сувенирным брендом Быхова. Он присутствует на всех крупных мероприятиях, конкурсах, выставках и ярмарках. "Интерес к этому изделию огромен, поэтому у него есть не только интересное прошлое, но и хорошее будущее", - убеждена Ирина Кухтина.

Кстати, в Быховском районе собрана самая большая в области коллекция пауков-оберегов (более ста), и она постоянно пополняется. Местные мастера освоили технику плетения нескольких разновидностей "ловцов снов" (пирамидальных, ромбовидных, тематических - посвященных разным праздникам) и самых различных размеров (со спичечный коробок, с ладонь и до 7 м в длину).-0-