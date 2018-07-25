Самый красивый фильм Берлинского кинофестиваля "Между рядами" покажут в Минске

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любовь повсюду и даже там, где найти ее ожидаешь меньше всего. Об этом минскому зрителю расскажет трогательный кинороман "Между рядами" об отношениях продавцов в супермаркете.

Фильм "Между рядами" можно будет увидеть в рамках проекта "Лістапад. Коллекция" со 2 по 8 августа в кинотеатре "Пионер" и со 2 по 15 августа в Falcon Club Бутик Кино.

Кристиан - новичок в дружной семье огромного супермаркета. В мире бесконечных стеллажей Кристиан встречает Марион из отдела сладостей. Между ними пробегает искра, а кофейный автомат превращается в место для робких встреч. Однако Марион замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.

Мировая премьера "Между рядами" состоялась на Берлинале-2018, где фильм был номинирован на Золотого Медведя. По итогам Международного Берлинского кинофестиваля картина была удостоена Приза экуменического жюри и Приза гильдии немецкого арт-хауса. Для режиссера Томаса Штубера эта лента стала третьей полнометражной в фильмографии, а также - третьей совместной работой со знаменитым немецким писателем и сценаристом Клеменсом Майером. Их объединяет общее прошлое. Оба родились в ГДР и в подростковом возрасте стали свидетелями падения Берлинской стены. Многие произведения Клеменса Майера рассказывают о судьбе восточных земель после объединения Германии, в их числе и сборник "Ночь, огни" - одна из новелл которого послужила основой для сценария "Между рядами". Новелла автобиографическая: получив аттестат зрелости, писатель сам три года проработал водителем вилочного погрузчика в супермаркете.

Главную мужскую роль в фильме исполнил Франц Роговский - восходящая звезда европейского кинематографа. Он успел сняться в "Хэппи-энде" Михаэля Ханеке и "Радегунде" Терренса Малика, премьера которого запланирована на конец года. В дуэте с Роговским - популярная немецкая актриса Сандра Хюллер, известная минскому зрителю по фильму "Тони Эрдманн".

Американский еженедельник Variety пишет: "Штубер приходит к утешительному заключению: какими бы уродливыми и безличными ни были условия, в которые помещает нас современный мир, мы все равно найдем способ влюбиться". "Фильм соткан из тонких наблюдений и сердечной эмпатии по отношению к растоптанным жизнью персонажам", - говорится в рецензии The Hollywood Reporter. "Нежная, смешная и очень точная картина. Мир товарных полок в ней - всего лишь фон. Герои, которые между ними перемещаются, снова открывают в себе людей, а не потребителей", - замечают журналисты Die Welt.-0-