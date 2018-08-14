Сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентуют в Пекине

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентуют на 25-й Пекинской международной книжной выставке, которая пройдет с 22 по 26 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Книга "Подых усходняга схілу" в серии "Светлыя знакі: паэты Кітая" вышла в свет в издательстве "Мастацкая літаратура". В сборник включены стихи знаменитого китайского поэта Су Ши, чьи произведения впервые выходят отдельной книгой в Беларуси.

Су Ши - поэт XI века, однако и сегодня его стихи привлекают внимание тех, кто любит образное слово, наполненное глубоким смыслом и философией. Переводы на белорусский язык сделали Татьяна Сивец, Юлия Олейченко, Вероника Жуковец, Наум Гальперович, Алесь Емельянов-Шилович.

Издание выпущено при финансовой поддержке Министерства информации Беларуси.-0-