Сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентуют в Пекине

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентуют на 25-й Пекинской международной книжной выставке, которая пройдет с 22 по 26 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
Книга "Подых усходняга схілу" в серии "Светлыя знакі: паэты Кітая" вышла в свет в издательстве "Мастацкая літаратура". В сборник включены стихи знаменитого китайского поэта Су Ши, чьи произведения впервые выходят отдельной книгой в Беларуси.
Су Ши - поэт XI века, однако и сегодня его стихи привлекают внимание тех, кто любит образное слово, наполненное глубоким смыслом и философией. Переводы на белорусский язык сделали Татьяна Сивец, Юлия Олейченко, Вероника Жуковец, Наум Гальперович, Алесь Емельянов-Шилович.
Издание выпущено при финансовой поддержке Министерства информации Беларуси.-0-
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