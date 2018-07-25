Сегодня отмечается День памяти Владимира Высоцкого

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня отмечают День памяти легендарного поэта-песенника, актера театра и кино Владимира Высоцкого.
25 июля 1980 года Владимир Семенович Высоцкий ушел из жизни. С тех пор ежегодно в этот день друзья, коллеги и поклонники вспоминают его творчество и несут цветы к многочисленным памятникам Высоцкого в разных городах и могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.
Накануне печальной даты, 24 июля 2018 года, в Екатеринбурге открыли скульптурную композицию, посвященную Высоцкому. Основу композиции составляет катушка с кинопленкой, на которой написаны самые яркие цитаты поэта.
Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года, окончил МХАТ, успешно выступал в театре и снимался в кино, однако сам Владимир Семенович считал себя именно поэтом-песенником. На его счету более сотни поэтических произведений.
Многое связывало его с Беларусью. Он неоднократно работал со студией "Беларусьфильм", несколько недель на съемках картины "Сыновья уходят в бой" провел под Новогрудком, приезжал в Беларусь к своему другу-режиссеру Виктору Турову. В новогрудской гостинице номер, в котором останавливался Высоцкий вместе со своей женой Мариной Влади в 1969 году, сделали мемориальным.-0-
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