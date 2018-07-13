Секреты татарского изю раскрывают на выставке в Гомеле

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Многоцветие татарской национальной культуры" открылась в Гомельском дворцово-парковом ансамбле во время Дней татарской культуры в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 200 уникальных экспонатов из фондов Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника доставили в Гомель. Среди них национальная одежда и предметы быта, украшения и произведения декоративно-прикладного искусства - образцы самобытной культуры, объединяющей цивилизации Востока и Запада.

Отдельное место отведено мужским, женским и детским традиционным одеяниям. "Национальный татарский костюм можно рассматривать бесконечно - его цвет, орнамент, формы сулят множество удивительных открытий. К примеру, изю - элемент женской одежды в виде перевязи, украшенной лентами, тесьмой, подвесками, с множеством кармашков, куда татарки прятали самое ценное - драгоценности и суры из Корана", - пояснили организаторы выставки.

Гости выставки увидят около десятка оригинальных изю, которые носили женщины разного социального статуса.

В залах дворца Румянцевых и Паскевичей представлены также живописные полотна и графика лучших современных художников из Татарстана и Башкортостана. Это более 60 работ, отражающих обычаи и быт татарского народа.

Прикоснуться к его традициям можно до 15 августа.-0-