Семейную комедию по-итальянски "Из Неаполя с любовью" покажут в Минске

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в рамках проекта "Лістапад. Коллекция" с 30 августа по 12 сентября можно будет посмотреть приключенческую комедию "Из Неаполя с любовью". Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Лента "Из Неаполя с любовью", снятая на неаполитанских улицах при участии местных жителей, раскрывает всю красоту души Италии, становясь наглядным туристическим киногидом по городу. Зрителям предлагают пройти увлекательный кинематографический путь от бедного Санита до богатого Позиллипо.

Знаете, что такое настоящая неаполитанская семья? Это множество любящих тетушек, чудаковатых дядюшек и даже соседей по дому, которые уже чувствуют себя своими на этом празднике жизни. И один маленький Чиро на всех. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека мамы и родственников - штука тяжелая. Школьный психолог Томмазо решает помочь Чиро, но неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем не большая итальянская семья, а... первая любовь. Они заключают тайное соглашение: Томмазо поможет Чиро влюбить в себя одноклассницу при условии, что тот расскажет, как завоевать расположение его матери - шикарной и недоступной Деборы.

"Из Неаполя с любовью" - вторая режиссерская работа известного неаполитанского комика и комедиографа Джанлуки Ансанелли. В 2016 году на фестивале итальянского кино Cinecibo фильм удостоился наград в номинациях "Лучшая режиссура", "Лучший актер", "Лучшая актриса" и "Лучший актерский дебют", а на Sabaudia Film Festival - приза зрительских симпатий и "Серебряной ленты" в номинации "За лучшую оригинальную песню".

Исполнитель главной роли, юный Дженнаро Гуаццо, был признан на Российско-итальянском кинофестивале RIFF лучшим актером года. Жюри прочит ему будущее великого комика. Главную женскую роль в комедии исполнила звезда итальянского кино Серена Росси ("Комиссар Рекс", "Карузо"). Последняя картина с ней ("Любовь и пуля") получила Премию Пазинетти за лучший фильм на Венецианском кинофестивале в 2017 году.

Итальянский сайт Il Roma пишет: "Вам не нужно ехать на север Италии: просто перейдите из одного района Неаполя в другой и увидите, что уже все по-другому. Кроме любви - она одинакова везде и для всех". "Этот фильм - настоящая жемчужина. Такой легкий, простой и вместе с тем оригинальный и ни на что не похожий. Слишком неаполитанский… Слишком прекрасный", - указывает киножурнал Mymovies.it.-0-