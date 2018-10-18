Сергей Безруков отмечает 45-летие

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России актер театра и кино, режиссер и сценарист Сергей Безруков сегодня отмечает 45-летие.

Сергей Витальевич Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве в семье актера Московского академического театра сатиры. Родители назвали сына в честь Сергея Есенина, чье творчество очень любил отец Безрукова.

Интерес к актерской профессии появился у Сергея еще в раннем детстве. Он мечтал пойти по стопам отца и стать актером. Мальчик подолгу находился в театре, где его завораживало буквально все: отцовская гримерная, сцена, освещенная яркими софитами, запах кулис, причудливые декорации.

В 1990 году Сергей Безруков поступил на специальность "Актер драматического театра и кино" (мастерская Олега Павловича Табакова) в Школу-студию МХАТ, которую в свое время заканчивал Безруков-старший. Из всех дисциплин, по признанию актера, любимыми были танец и сценический бой. Институт Безруков закончил с красным дипломом. Во время учебы стал играть в театре-студии под руководством Олега Табакова. Артист сыграл Пушкина, Гамлета, князя Мышкина, Расплюева, Голохвостова и многих других персонажей. После того как Безруков окончил МХАТ в 1994 году, Табаков официально взял его в труппу своего театра.

Первую славу Безруков обрел на сцене театра. Он сыграл в таких спектаклях, как "Ревизор", "Псих", "Звездный час по местному времени", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Прощайте… и рукоплещите!" и многих других. За роль Сергея Есенина в спектакле "Жизнь моя, иль ты приснилась мне" актеру была присуждена почетная Государственная премия (1995). К концу девяностых Безруков стал настоящей театральной звездой. А вот кинематографический успех был еще впереди.

Он сыграл в фильмах "Умирает душа", "Ноктюрн для барабана и мотоцикла" (за эту картину Безруков получил приз "За актерское обаяние и непосредственность" международного фестиваля актеров кино "Созвездие" Гильдии актеров кино России), "Петербургские тайны", "Крестоносец", "Старые песни о главном 3", "Вместо меня", "Черная комната". В 2002 году на экраны вышел многосерийный фильм "Бригада", который принес Безрукову настоящую славу. "Бригада" стал хитом телесезона, а Сергей Витальевич - одним из самых востребованных актеров.

За фильмом "Бригада" последовали картины "Жизнь одна", "Участок", "Бой с тенью", "Есенин", "Мастер и Маргарита", "Пушкин. Последняя дуэль", "Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя", "Ирония судьбы. Продолжение", "Каникулы строгого режима", "Гоголь. Ближайший", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Елки 2", "Мамы" и многие другие.

Сергей Безруков успел попробовать себя в качестве режиссера (фильм-спектакль "Псих", 2005), сценариста и продюсера (фильм "Реальная сказка", 2011). Имеет большой опыт озвучивания: на протяжении пяти лет его голосом разговаривали 11 персонажей в программе "Куклы" на НТВ, князь Владимир в анимационном фильме "Князь Владимир" (2006), Федот в мультфильме "Про Федота-стрельца, удалого молодца" (2008), актер читал закадровый текст в фильмах "Плесень" (2009), "Тарас Бульба" (2009).

В 2010 году Безруков открыл свой антрепризный театр - "Театр Сергея Безрукова". В 2013 году его назначили художественным руководителем Московского областного дома искусств "Кузьминки". С января 2014 года Безруков - художественный руководитель Московского губернского драматического театра.

2 июня 2018 года Сергей Безруков собрал свою рок-группу "Крестный папа" и выпустил первую песню "Не про нас". Помимо музыки, он увлекается живописью, пишет картины.

15 лет (с 2000 по 2015 год) Безруков был женат на Ирине Ливановой, с которой познакомился на съемках "Бригады". Сейчас супругой актера является режиссер Анна Матисон, в 2016 году у них родилась дочь Мария.

Сергей Безруков имеет множество наград и званий. В 2001 году получил звание заслуженного артиста России, а в 2008 году - народного артиста России. Он является обладателем премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" (2005), премии "MTV Россия" за лучшую мужскую роль (2008), приза "Лучший актер" Первого фестиваля русского кино в Марбелье (2013), приза "Золотой витязь" в номинации "Лучшая мужская роль". В 2018 году Сергей Безруков был удостоен ордена Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".-0-