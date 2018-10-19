Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 октября 2018, Пт
+11°C
Сплошная облачность EUR 2.417
USD 2.112
RUB 3.2096
Главное
Во время посещения Гродненского государственного университета имени Янки Купалы От агроусадьбы до встречи с одаренной молодежью - итоги поездки Лукашенко в Гродно
Президент
Лукашенко: вузам надо готовить специалистов с хорошо развитыми навыками предпринимателей
Президент
Минтранс намерен ужесточить ответственность автоперевозчиков за несоблюдение требований безопасности
Общество
Рыженков пообещал решить вопрос с отсутствием педиатра в Мотоле
Регионы
РЕПОРТАЖ: Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Крупнейший в мире самолет прошел рулежные испытания
22:56 Технологии
Двенадцать человек пострадало при падении вертолета в США
22:23 В мире
Равенство каждого перед законом позволяет людям чувствовать справедливость - Дмитрий Жук
22:20 Общество
Минчане выйдут на субботники 20 октября
21:56 Регионы
Лучшие милицейские семьи наградили в Молодечно
21:41 Общество
Лукашенко выразил соболезнования Президенту Индии в связи с трагедией в штате Пенджаб
21:33 Президент
Сергей Крылов и Ростислав Кример сыграют вместе на закрытии фестиваля Башмета
21:07 Культура
От агроусадьбы до встречи с одаренной молодежью - итоги поездки Лукашенко в Гродно
20:35 Президент
В Минске горела маршрутка
20:28 Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели и травмирования рабочих при взрыве на заводе в Гатчине
19:16 В мире
Пригородные автобусы "Минсктранса" 7 ноября будут ходить по графику воскресенья
19:11 Регионы
В Индии поезд въехал в толпу, погибли десятки людей
19:06 В мире
В Борисове семиклассник попал под машину
18:57 Происшествия
Союзные парламентарии рассмотрят проект Военной доктрины СГ
18:50 Общество
В Минске задержаны три хулигана за танцы на крыше чужого авто
18:35 Происшествия
Беларусь предлагает Кыргызстану совместный проект по созданию молокоперерабатывающего предприятия
18:31 Экономика
РЕПОРТАЖ: Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе
18:24 Регионы
В Узбекистане дан старт реализации проекта по строительству АЭС
18:11 В мире
На заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области произошел взрыв
18:08 В мире
Международный форум "Один пояс, один путь" в Беларуси запланирован на июнь 2019 года
18:02 Экономика
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Год малой родины Год малой родины
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Международный форум "Евразийская неделя" Международный форум "Евразийская неделя"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Сергей Крылов и Ростислав Кример сыграют вместе на закрытии фестиваля Башмета

Культура 19.10.2018 | 21:07
Сергей Крылов и Ростислав Кример. Фото из архива
Сергей Крылов и Ростислав Кример. Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с оркестром прозвучит на закрытии XIII Международного фестиваля Юрия Башмета 20 октября в Белгосфилармонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

"Субботним вечером в 19.00 мы вновь услышим уникальный коллектив - Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. В качестве приглашенного солиста на сцену выйдет всемирно известный скрипач Сергей Крылов. Величайший музыкант Мстислав Ростропович назвал в свое время Сергея Крылова одним из пяти лучших скрипачей XX века. Сегодня он дает сотни концертов в год в самых крупных залах с лучшими коллективами и дирижерами мира. Он также является и главным дирижером Литовского камерного оркестра. Сергей Крылов много лет выступает на одной сцене с известным пианистом Ростиславом Кримером, как сольно, так и с оркестром. Они сыграли вместе целый ряд премьер концертов для скрипки и фортепиано с оркестром в разных уголках мира. 20 октября Сергей Крылов и Ростислав Кример исполнят концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с оркестром, который является одним из сложнейших и виртуознейших. Причем Сергей Крылов выступит на скрипке, созданной его отцом", - рассказали организаторы.

За четыре года своего существования East-West Chamber Orchestra очень полюбился белорусам за великолепное звучание и уникальное качество исполнения. Коллектив объединяет лучших музыкантов из разных стран Западной и Восточной Европы. Большинство из них - лауреаты самых престижных музыкальных конкурсов, концертмейстеры и солисты лучших оркестров.

"Фестиваль Юрия Башмета, как всегда, тепло воспринят публикой, потому что каждый год мы стараемся сделать его еще мощнее и интереснее. На этот раз было много необычных событий, - отметил художественный руководитель фестиваля, белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример. - В частности, впервые концерт прошел прямо на платформе метро. Такого никогда не было ни у нас, ни во многих других странах. Ведь представьте, что такое организовать за два часа концертный зал в метро. Это говорит о высоком профессионализме и подтверждает, что Беларусь готова к самым большим проектам. С восторгом была воспринята музыкально-театральная постановка с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других. Потрясающий номер получился с многократным призером чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, лидером белорусской команды Екатериной Галкиной. Не могу не отметить бэби-концерт "Музыка твоего сердца" - специальный проект фестиваля, своего рода подарок малышам и их мамам, ставший уже традицией".

По мнению музыканта, секрет успеха фестиваля Юрия Башмета в его искренности и высоком профессионализме. "Все дело в том, что обмануть публику невозможно. Мы делаем проект, который будет интересен людям. И я благодарен публике, что наша работа находит отклик в их сердцах. Мне кажется, что фестиваль удался и переоценить такие масштабные события невозможно. У нас уже есть идеи не только на следующий год, но и на последующие. Мы просто не хотим пока об этом рассказывать. Но мы говорим о том, что будем стараться делать фестиваль дальше с такой же самоотдачей", - подчеркнул Ростислав Кример.

Как сообщалось, на одном из концертов фестиваля музыканту присвоено почетное звание "Звездный посол II Европейских игр 2019 года" и вручен соответствующий сертификат. "Для меня это очень почетно. И я постараюсь с честью нести это высокое звание", - добавил Ростислав Кример.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Минск, музыка, фестиваль
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.417 BYN 2.414 BYN 2.423 BYN
USD
2.112 BYN 2.108 BYN 2.114 BYN
RUB
3.2096 BYN 3.206 BYN 3.219 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: я категорически против слепого копирования чужих систем образования
Все видео

Фотоновости

Рыженков посетил агрогородок Мотоль
Все фото

Инфографика

Акция "Чистый лес" Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире
Лукашенко выразил соболезнования Президенту Индии в связи с трагедией в штате Пенджаб
От агроусадьбы до встречи с одаренной молодежью - итоги поездки Лукашенко в Гродно
Политика
Во время встречи Беларусь и Израиль прорабатывают обмен парламентскими визитами на уровне спикеров
Беларусь и Венгрия активизируют межмидовские консультации и расширят их тематику
Более 30 бизнесменов из Франции приедут в Минск для участия в бизнес-форуме
Экономика
Сергей Румас во время посещения предприятия ООО "Дженти-Спедишн" Правительство проработает варианты решения проблем международных грузоперевозчиков
Беларусь предлагает Кыргызстану совместный проект по созданию молокоперерабатывающего предприятия
Международный форум "Один пояс, один путь" в Беларуси запланирован на июнь 2019 года
Происшествия
В зале суда Командир роты и прапорщик из Печей приговорены к 6 и 4 годам лишения свободы
В Минске горела маршрутка
В Борисове семиклассник попал под машину
Общество
Фото из архива В Беларуси 38% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся
Равенство каждого перед законом позволяет людям чувствовать справедливость - Дмитрий Жук
Лучшие милицейские семьи наградили в Молодечно
Регионы
Максим Рыженков (в центре) Рыженков пообещал решить вопрос с отсутствием педиатра в Мотоле
Афиша выходного дня: "Чистый лес-2018", фестиваль фантастического кино и "лунная ночь" в планетарии
Минчане выйдут на субботники 20 октября
Спорт
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко признана новичком года в WTA
Вера Лапко и Мэнди Минелла вышли в финал теннисного турнира в Люксембурге
Егор Герасимов завершил выступление в розыгрыше Кубка Кремля
Технологии
Гродненские студенты создают проект с 3D-экскурсиями по памятникам архитектуры
Крупнейший в мире самолет прошел рулежные испытания
Шрамы украшают мужчин. Обзор ASUS ROG Strix SCAR II
В мире
Фото МЧС России СК возбудил дело по факту гибели и травмирования рабочих при взрыве на заводе в Гатчине
Двенадцать человек пострадало при падении вертолета в США
В Индии поезд въехал в толпу, погибли десятки людей
Калейдоскоп
Скриншот из официального клипа Композиция "Despacito" получила семь титулов в "Книге рекордов Гиннесса"
Вячеслав Добрынин экстренно госпитализирован
Анна Хилькевич вывихнула руку двухлетней дочери
Газета 7 дней
Правильный градус: законы «разогрева»
Котел взаимных претензий
Псориаз – не клеймо
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия