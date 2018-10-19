Сергей Крылов и Ростислав Кример сыграют вместе на закрытии фестиваля Башмета

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с оркестром прозвучит на закрытии XIII Международного фестиваля Юрия Башмета 20 октября в Белгосфилармонии, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

"Субботним вечером в 19.00 мы вновь услышим уникальный коллектив - Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. В качестве приглашенного солиста на сцену выйдет всемирно известный скрипач Сергей Крылов. Величайший музыкант Мстислав Ростропович назвал в свое время Сергея Крылова одним из пяти лучших скрипачей XX века. Сегодня он дает сотни концертов в год в самых крупных залах с лучшими коллективами и дирижерами мира. Он также является и главным дирижером Литовского камерного оркестра. Сергей Крылов много лет выступает на одной сцене с известным пианистом Ростиславом Кримером, как сольно, так и с оркестром. Они сыграли вместе целый ряд премьер концертов для скрипки и фортепиано с оркестром в разных уголках мира. 20 октября Сергей Крылов и Ростислав Кример исполнят концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с оркестром, который является одним из сложнейших и виртуознейших. Причем Сергей Крылов выступит на скрипке, созданной его отцом", - рассказали организаторы.

За четыре года своего существования East-West Chamber Orchestra очень полюбился белорусам за великолепное звучание и уникальное качество исполнения. Коллектив объединяет лучших музыкантов из разных стран Западной и Восточной Европы. Большинство из них - лауреаты самых престижных музыкальных конкурсов, концертмейстеры и солисты лучших оркестров.

"Фестиваль Юрия Башмета, как всегда, тепло воспринят публикой, потому что каждый год мы стараемся сделать его еще мощнее и интереснее. На этот раз было много необычных событий, - отметил художественный руководитель фестиваля, белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример. - В частности, впервые концерт прошел прямо на платформе метро. Такого никогда не было ни у нас, ни во многих других странах. Ведь представьте, что такое организовать за два часа концертный зал в метро. Это говорит о высоком профессионализме и подтверждает, что Беларусь готова к самым большим проектам. С восторгом была воспринята музыкально-театральная постановка с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других. Потрясающий номер получился с многократным призером чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, лидером белорусской команды Екатериной Галкиной. Не могу не отметить бэби-концерт "Музыка твоего сердца" - специальный проект фестиваля, своего рода подарок малышам и их мамам, ставший уже традицией".

По мнению музыканта, секрет успеха фестиваля Юрия Башмета в его искренности и высоком профессионализме. "Все дело в том, что обмануть публику невозможно. Мы делаем проект, который будет интересен людям. И я благодарен публике, что наша работа находит отклик в их сердцах. Мне кажется, что фестиваль удался и переоценить такие масштабные события невозможно. У нас уже есть идеи не только на следующий год, но и на последующие. Мы просто не хотим пока об этом рассказывать. Но мы говорим о том, что будем стараться делать фестиваль дальше с такой же самоотдачей", - подчеркнул Ростислав Кример.

Как сообщалось, на одном из концертов фестиваля музыканту присвоено почетное звание "Звездный посол II Европейских игр 2019 года" и вручен соответствующий сертификат. "Для меня это очень почетно. И я постараюсь с честью нести это высокое звание", - добавил Ростислав Кример.-0-