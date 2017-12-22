22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть авторов стали победителями конкурса режиссерских экспликаций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Победители получили право постановки спектаклей на основе своих режиссерских экспликаций в театрах в театральных сезонах 2017-2018 или 2018-2019 годов.

Жюри назвало победителями Карину Рыбак - авторский проект "Музыка улиц", Елену Силутину - авторский проект "Собаки", Романа Подоляко - проект "Радзіва Прудок. Дзённік А.Горвата", Дмитрия Тишко - проект "Урожай" Павла Пряжко, Олега Киреева - проект "Алиса в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла, Дарью Марченко - проект "Скрипки иногда" Франсуазы Саган.

Всего на конкурс режиссерских экспликаций, который проводился с целью выявления и поддержки талантливых режиссеров, выявления и поддержки наиболее интересных идей в сценическом искусстве, было подано 20 заявок.

Финансирование постановок победителей конкурса осуществляется за счет средств республиканского бюджета, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством Беларуси.

Организаторами конкурса являются Министерство культуры, Белорусская государственная академия искусств, Белорусский союз театральных деятелей.-0-