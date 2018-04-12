Школьные сочинения по произведениям белорусских писателей планируют объединить в книгу

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу школьных сочинений по произведениям белорусских писателях планируется издать по итогам конкурса издательства "Художественная литература", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Конкурс сочинений и рисунков по любимым произведениям белорусских писателей "Художественная литература" проходит в рамках республиканской акции "Культурны маршрут "Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям". Сочинения (отзывы, рецензии, зарисовки, эссе) и изображения могут быть посвящены произведениям (либо их героям) как писателей-классиков, так и современных отечественных прозаиков и поэтов. Участие в конкурсе могут принимать школьники любого возраста. По итогам конкурса издательство "Художественная литература" предполагает издать книгу, в которую войдут наиболее интересные и оригинальные сочинения и рисунки, а в течение всего периода его проведения они будут размещены на сайте издательства, а также на странице "Художественной литературы" на Facebook. Свои работы можно присылать до 1 декабря по адресу: издательство "Художественная литература", пр-т Победителей, 11, 220004, г. Минск, либо на электронный адрес: glavred@mastlit.by.

Цель проведения республиканской акции "Культурны маршрут "Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям" - поддержка развития белорусской художественной литературы и творчества современных писателей Беларуси, возрождение традиций чтения, знакомство детей с современной белорусским литературой. Акция проводится Министерством информации Беларуси при поддержке Министерства образования. Среди организаторов акции - издательства "Беларусь", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Художественная литература", "Народная асвета", издательский дом "Звязда", ОАО "Белкнига", журнал "Вясёлка", Союз писателей Беларуси.-0-