Швеция передала музею Дуги Струве в Гольшанах старинные геодезические приборы

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швеция передала музею Дуги Струве в Гольшанах четыре старинных геодезических прибора, с помощью которых в начале ХХ века производились триангуляционные измерения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества по итогам международной конференции "Дуга Струве - прошлое и настоящее", сообщает БЕЛТА.

Приборы переданы представителем Департамента геодезической инфраструктуры Национальной администрации Швеции по картографии, кадастру и регистрации Lantmдteriet Даном Норином. Зампредседателя Госкомимущества Вячеслав Абрамов вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу Королевства Швеция в Беларуси Кристине Юханнессон и докладчикам конференции памятные альбомы с выпущенной в 2017 году совместно с РУП "Белпочта" маркой, посвященной 200-летию с начала работ на Дуге, и конвертом первого дня гашения.

По словам Вячеслава Абрамова, поиск и восстановление пунктов Дуги Струве стали делом чести белорусских геодезистов. Первая попытка проведения таких работ в 1999 году оказалась безрезультатной. Однако уже в 2001 году специалисты РУП "Белаэрокосмогеодезия" Госкомимущества провели масштабные поисково-исследовательские работы по уточнению местоположения пунктов Дуги Струве на территории современной Беларуси. На сегодня их обнаружено 19 из 31. Все включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси и охраняются государством. Пять наиболее сохранившихся пунктов вошли в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сохранение, популяризация и передача потомкам историко-культурного наследия - прямая обязанность государства и дело чести каждого гражданина. "Мы должны делать все возможное, чтобы развивать интерес к этому уникальному памятнику как внутри страны, так и со стороны международного сообщества", - добавил он.

Дуга Струве - это трансграничный объект, находящийся одновременно на территории 10 государств (Беларусь, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия, Молдова, Россия, Швеция, Украина), распростершийся от Хаммерфеста в Норвегии до Черного моря. Она представляет собой сеть из 265 триангуляционных пунктов протяженностью более 2820 км. Дуга сооружалась с 1816 по 1865 год астрономом Фридрихом Вильгельмом Струве (Василием Яковлевичем Струве) и предназначалась для измерения точного размера и формы земного шара.

Заложенные астрономом Струве опорные точки наблюдений позволили произвести в дальнейшем первое достоверное измерение большого сегмента дуги земного меридиана и точно установить размер и форму нашей планеты. Этот исключительный пример сотрудничества в научной сфере между учеными разных стран и между правящими в то время монархами стал важным шагом в развитии наук о Земле и топографического картографирования.

Международная конференция, организованная ОО "Земельная реформа" совместно с Ошмянским райисполкомом, собрала сегодня в Ошмянах (Гродненская область) специалистов из Беларуси, Швеции и Латвии. Участники затронули темы вклада специалистов трех стран в развитие геодезической Дуги Струве. Также представлен исторический обзор современного управления геодезическими пунктами Дуги Струве в Швеции.-0-