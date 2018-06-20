Симфонический оркестр Брестского драмтеатра завершит сезон концертом под открытым небом

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы (БАТД) 24 июня завершит сезон концертом под открытым небом под названием "Золотая коллекция мировых шлягеров", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный дирижер оркестра Александр Сосновский.

В подобном формате симфонический оркестр выступит перед публикой впервые. В театральном дворике установят сцену и сидения, оборудуют танцпол. Вместе с брестчанами своим исполнением меломанов порадуют участники концертного оркестра "Немига".

Программа рассчитана на полтора часа. В частности, будет звучать музыка групп Queen, АВВА, Фрэнка Синатры, Астора Пьяццоллы, Эннио Морриконе, Эндрю Ллойда Уэббера, Генри Манчини. "Мы выбрали композиции из зарубежных кинофильмов, прозвучат также произведения белорусского композитора Евгения Глебова, будет много музыки латино. Думаю, слушателям понравится, будет сложно удержаться от танцев", - отметил Александр Сосновский.

Концертом под открытым небом симфонический оркестр Брестского драмтеатра попрощается с любителями музыки до осени. При этом коллектив уже сейчас готовит новую программу. Так, в конце сентября начнется музыкальный марафон к тысячелетию Бреста. Планируется, что его первый концерт будет посвящен композиторам - уроженцам Брестской области, в том числе Владимиру Солтану, Василию Кондрасюку.

Официально новый музыкальный сезон в Бресте откроется 2 октября. В этот день симфонический оркестр БАТД исполнит музыку норвежского композитора и пианиста Эдварда Грига.-0-