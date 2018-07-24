Съемки продолжения "Гардемаринов" начнутся осенью 2018 года

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемки четвертой части "Гардемаринов" планируется начать осенью 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на народную артистку РФ Светлану Дружинину.

События четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско-турецкой войны. Ведущие роли - детей гардемаринов - сыграют молодые актеры.

Кроме того, как рассказала Светлана Дружинина, в фильме "Гардемарины-4" будут сниматься практически все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям картины. Свое участие в ленте ранее уже подтвердил Александр Домогаров, который снимался в третьей части фильма.

В конце июня 2018 года Министерство культуры России выделило финансирование на создание продолжения фильмов Светланы Дружининой, которое она задумала много лет назад. Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и др. -0-