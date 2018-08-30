Скончался актер сериалов "Глухарь" и "Кадетство" Сергей Таланов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Сергей Таланов, известный ролями в сериалах "Глухарь" и "Кадетство", скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает российская газета "Московский комсомолец".

Сообщение о смерти актера опубликовал на своей странице в Facebook его друг Владимир Каргопольцев. Прощание с Сергеем Талановым состоится 31 августа.

Актер Сергей Таланов был хорошо знаком публике в комедийном амплуа. Он многократно выступал в шоу КВН, в 1990-х годах снимался в юмористических телепередачах "Оба-на!", "Джентльмен-шоу", "33 квадратных метра", "Фитиль". С 1996 года артист выступал на сцене Московского театра клоунады.-0-