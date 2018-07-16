"Славянский базар" способствует продвижению молодых талантов - Малинин

16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Славянский базар" способствует продвижению молодых талантов. Такое мнение высказал сегодня на "Звездном часе" в фестивальном Витебске народный артист России и Украины Александр Малинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хорошо, что есть такие фестивали. На них молодые талантливые артисты могут заявить о себе, продвинуть свою карьеру. Это очень важно в начале творческого пути, а таких форумов не так уж и много", - сказал Александр Малинин.

Артист подчеркнул, что в Витебске он часто бывал на гастролях и всегда рад новым встречам с белорусскими зрителями.

Александр Малинин на "Звездном часе"

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Малинин поделился подробностями своей личной жизни. Много времени артист уделяет спорту: летом ездит по 75-80 км на велосипеде, зимой акцентируется на йоге, беге и кардиотренировках.

Александр Малинин рад, что дети пошли по его стопам и активно занимаются музыкой. Творчество занимает в его жизни особое место. "Для меня этот выбор пути стал большой удачей. И завершать творческую карьеру я пока не думал: еще многое не спето", - подчеркнул артист. Он считает, что в каждой песне должны быть смысл и мелодия. Только благодаря этому вот уже на протяжении тридцати лет ему удается оставаться востребованным у публики и собирать на концерты полные залы. По словам Александра Малинина, для любого артиста важно до конца не быть удовлетворенным своим творчеством - это заставляет стремиться к новым высотам.-0-