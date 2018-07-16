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"Славянский базар" торжественно закрывается в Витебске

Культура 16.07.2018 | 07:27
Фото из архива
Фото из архива
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
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16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" сегодня торжественно закрывается, сообщает БЕЛТА.

В песенном прощании с фестивальным Витебском до следующего года задействовано даже не созвездие - галактика артистов. Публику ждет встреча с Александром Малининым, Тамарой Гвердцители, Александром Буйновым, Викой Цыгановой, Дианой Гурцкой, Александром Солодухой, Максом Барских, Робертино Лоретти и многими другими.

Но прежде (в 18.00) публику в Летнем амфитеатре порадует народными мотивами Кубанский казачий хор. А в областной филармонии горячие мужчины из грузинского ансамбля "Алило" многоголосьем и лихими танцами увлекут мыслями и мечтами в горы.

"Театральные встречи" будут по-своему волнующими. Агентство "Арт-партнер XXI" (Россия) приглашает романтиков в концертный зал "Витебск", где временно объявлена "Территория любви". В то же время в Коласовский театр попадут любители мистики, триллеров и творчества Н. Гоголя - Московский театр на Юго-Западе покажет спектакль "Игроки".

Хотя фестиваль уличного искусства "На семи ветрах" официально закрылся накануне, на его площадках в городе сегодня еще продолжатся представления, танцы, декламация стихов. Порадует детей и взрослых "Кукольный квартал" - милой поэтической притчей по мотивам народной сказки "Аленушка и Иванушка".

Словом, вторя песне Queen, - Show must go on. Это же касается всего фестиваля, проекты которого продолжатся и после закрытия - до 18 июля.-0-

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Теги
Витебск, музыка, Славянский базар, фестиваль
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