"Славянский базар в Витебске" в 2018 году побьет прошлогодний рекорд проектов

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество проектов на площадках "Славянского базара в Витебске - 2018" превзойдет их число в прошлом году. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На всех фестивальных площадках в этом году увеличилось количество проектов. Так, 19 крупных концертов пройдет в Летнем амфитеатре, все они очень разнообразны. Задействованы по максимуму и остальные площадки - по 2-3 проекта в день", - рассказал Александр Сидоренко.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.

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В конкурсах "Славянского базара" выступает все больше новых стран - Сидоренко "В этом году увеличилось количество национальных отборочных туров на конкурсы фестиваля. Радуют заявки из новых стран", - отметил Александр Сидоренко.