Спектакль фестиваля современной хореографии увидят жители Минска, Гомеля и Витебска

17 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мероприятия Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) впервые пройдут не только на родной сцене в Витебске, но и в концертных залах Минска и Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре культуры "Витебск".

Спектакль "Увертюры Россини", который представит Spellbound contemporary ballet (Италия), состоится 20 ноября в Минске на сцене Большого театра Беларуси, 22 ноября его смогут увидеть гомельчане, а на витебской сцене эта постановка будет показана 25 ноября и станет завершающим спектаклем программы фестиваля.

Витебских зрителей также ожидают спектакли из Беларуси, России и Украины. В числе гостей уже знакомые и новые для публики творческие коллективы: театр "Киев Модерн-Балет" (Украина); театр "Балет Евгения Панфилова", Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова (Россия). Основным событием фестиваля станет международный конкурс современной хореографии. В числе других ярких моментов форума - интерактивные лекции, теоретические мастер-классы, семинары, круглые столы, выставки живописи, скульптуры и фотографии от белорусских и литовских мастеров.

Организатором фестиваля является центр культуры "Витебск". Учредители - Витебский облисполком, Министерство культуры, Витебский горисполком, Большой театр Беларуси.-0-