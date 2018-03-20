Старинными песнями-веснянками будут встречать весну на обрядовом празднике в Ельском районе

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обрядовый праздник встречи весны "Сороки" проведут 22 марта в Ельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Праздник пройдет в агрогородке Валавск. "Наши предки в этот день обрядами пытались ускорить приход весны и прогнать прочь зиму. С этого момента день уже равен ночи, а потом становится больше ее, начинается оживление природы", - прокомментировали собеседники.

В преддверии праздника сельчане из теста выпекают птичек - жаворонков, символизирующих предвестников весны. Само же действо ежегодно собирает не только местных жителей, но и гостей агрогородка. Тон мероприятию задают артисты народного фольклорного коллектива "Валошкі". В их исполнении звучат песни-веснянки, заклички. "По манере исполнения песни напоминают своеобразные заклинания, они очень эмоциональны и несут в себе идею обновления жизненных сил", - пояснили организаторы.

Обряд сопровождается хороводами, традиционными играми и забавами. Участники высоко подбрасывают испеченных из теста жаворонков, прыгают на досках и 40 раз катают по полю колесо - чтобы год был урожайным, земля плодородной и щедрой. Завершается праздник игрой в ручеек, которая также сопровождается тематическими песнями.

"История обряда исчисляется столетиями, а возродили его нашем районе в 90-е годы прошлого века. Информацию собирали буквально по крупицам, во многом помогли воспоминания местных старожилов", - отметили собеседники.

Участниками мероприятия также станут артисты фольклорного коллектива из деревни Козлы, песенный материал которого имеет статус историко-культурной ценности.

Организаторами праздника выступают Валавский центр народных традиций, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ельского райисполкома, Ельский районный центр организации культурного досуга населения и методической работы.-0-