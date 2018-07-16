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Страсти по кумирам и полный драйв: "Ритмы лета" прокачали "Славянский базар"

Культура 16.07.2018 | 00:46
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
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15 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Страсти по кумирам и полный драйв: "Славянский базар в Витебске" всколыхнули "Ритмы лета", передает корреспондент БЕЛТА.

Прежде чем дать старт километрам качественной популярной музыки ведущие концерта Тео и Ольга Рыжикова проверили, как шеститысячный зал будет встречать избалованных горячими приемами артистов. Правый сектор, левый, центр. Громогласные аплодисменты подтвердили: Летний амфитеатр к приему дорогих гостей готов!

Вышедший на сцену первым Александр Химчук (проект Estradarada) очень быстро убедился в том, что "Вите надо в Витебск". Добавили заряд позитива группа Luiku, Таяна, Тина Кароль, Ольга Полякова.

Не выдержал накала царящих эмоций и спустился в зал Артем Пивоваров. "Сегодня особый вечер, особая музыка и самые лучшие зрители!", - подчеркнул он.

Представитель Беларуси на Евровидении ALEKSEEV (Никита Алексеев) признался, что только в Витебске умеют так любить артистов и исполнил свои лучшие композиции.

"Сумашедшая радость царит на концерте! Для меня большая честь петь перед Вами!" - сказал перед началом своего выступления Александр Панайотов и, пользуясь случаем, передал с приносящей всем артистам удачу витебской сцены привет и поздравления своему наставнику - Григорию Лепсу, который 16 июля отмечает День рождения. Щедрая на эмоции витебская публика в ответ искупала артиста с уникальным, восхитительным, просто потрясающим голосом в овациях. Преданные поклонницы подняли вверх растяжку с именем своего кумира, чтобы он не сомневался - здесь его любят!

Еще большие страсти разгорелись при выходе на сцену Олега Винника. Одарив любимого артиста цветами одна из поклонниц поинтересовалась, привезет ли он в Витебск сольник ( положительный ответ не заставил себя ждать). Вторая, приехавшая за своим кумиром из Украины, ревностно через микрофон потребовала от зрителей горячего приема для своего героя. Однако зал не нуждался в подсказках. Громкие аплодисменты сопровождали каждую песню концерта, а в промежутках между выступлениями к артистам с цветами спешили вереницы зрителей.

Жаркое выступление THE PARAKIT стало для зрителей последней каплей. Если до этого пританцовывали отдельные ряды и галерка, то на песне Save me поднялся весь зал. И больше не сел до конца концерта. Танцевали все: зрители, журналисты, ведущие. Вишенкой на торте стал Макс Барских. Куплет своих "Туманов" артист не удержался и спел с юной поклонницей. На ее месте хотели быть многие.

К концу почти трехчасовой программы у всех зрителей болели ладони и охрипли голоса: нелегкое это дело - отрываться на концерте любимых артистов! Однако у витебской публики крепкая закалка, ведь "Славянский базар" проходит в 27-й раз, а впереди еще много интересного.-0-

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Теги
Витебск, концерт, музыка, репортаж, Славянский базар, фестиваль
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