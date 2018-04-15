Сценические плакаты балканских стран представит выставка в галерее Михаила Савицкого

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Глазами плаката: искусство Балкан" будет проходить в Художественной галерее Михаила Савицкого в Минске с 18 по 22 апреля, сообщили БЕЛТА в музее.

В экспозиции будет представлено 30 сценических плакатов из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Словении, Сербии, Хорватии, Черногории и других стран.

В Болгарии богатая коллекция плакатов, но все еще нет музея, в котором они могут быть выставлены. Произведения освещают различные культурные мероприятия балканских стран - спектакли и выставки, концерты и фестивали. Плакаты отличаются нестандартностью авторских решений и многообразием художественных направлений.

Работы для экспозиции отобраны из фондов Международного триеннале сценических плакатов, проходящего в Софии с 1995 года. Уже более 20 лет город каждые три года превращается в мировую столицу плакатного искусства. С течением времени собралась исключительно интересная и внушительная коллекция выдающихся образцов всемирного плаката. Среди них - работы знаменитого болгарского аниматора и графического дизайнера Теодора Ушева, мастера-дуайена Людмила Чехларова, Стефана Десподова, Кирилла Златкова и других талантливых авторов плакатного жанра.

Проект организован по случаю председательства Болгарии в Совете Европейского союза и при поддержке посольства Болгарии в Беларуси.-0-