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Светлана Аникей: "Не нужно зацикливаться на разочарованиях"

Культура 26.05.2018 | 16:15
Светлана Аникей
Светлана Аникей

Билеты в Купаловский театр на майские показы спектакля "Радзіва "Прудок" по книге Андруся Горвата разлетелись как горячие пирожки.

Спектакль "Радзіва "Прудок" начинает сценическую жизньСпектакль "Радзіва "Прудок" начинает сценическую жизнь
Перед показом представители прессы имели возможность задать вопросы автору "Радзіва "Прудок". Дзённік" Андрусю Горвату и режиссеру спектакля, актеру Купаловского театра Роману Подоляко.

По сюжету зритель сможет проследить удивительную историю журналиста Горвата, который захотел изменить свою жизнь. Сначала он был дворником Купаловского, потом принял решение уехать на Полесье в деревню Прудок – восстанавливать дом своего деда. Одну из трех главных ролей исполнила Светлана Аникей – из когорты ведущих актрис Купаловского театра, в багаже которой десятки ролей в таких успешных спектаклях, как "Поминальная молитва" Г. Горина, "Сымон-музыка" Я. Коласа, "Спектакль №7" Е. Корняга, Тranslations Б. Фрила, "Не мой" А. Адамовича, "Пить, петь, плакать" Е. Огородниковой и многих других.

На одном из самых популярных сайтов о кино и театре в рубрике "Актрисы ближнего зарубежья" комментаторы одаривают ее поистине царскими комплиментами: "роскошная", "великолепная", а кто-то искренне замечает: "Я бы давно уже ставила фильмы для вас". Кстати, сама Светлана не в курсе существования такого форума. Да и к работе в кино относится философски, понимая, что, помимо таланта и божьего дара, нужно встретить еще и Антониони, который откроет миру свою Монику Витти. А вот в театре она востребована, любима зрителем, о чем свидетельствуют в том числе и последние майские аншлаги.

Подфартить

Считаю, что я действительно в какой-то степени баловень судьбы. С первой же попытки поступила на театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, причем сразу же попала к Лидии Алексеевне Монаковой, хотя некоторые годами ждут, когда именно у этого гениального педагога будет набор. Случилось так, что благодаря своим учителям сразу же после окончания вуза попала в купаловскую труппу.

Каждому успеху предшествует какой-то крах, недаром ведь замечено, что жизнь складывается из черных и белых полос. Так случилось и у меня: когда кажется, что все вокруг рушится, вдруг откуда ни возьмись появляются те, кто меняет твою судьбу. В этом плане мне очень везет на встречи, на хороших людей.

Захватывать

В работе над ролью захватывает сам процесс, который включает буквально все. На сцене многое зависит от партнера, от его неожиданного посыла. Но, с другой стороны, так же непредвиденно, неожиданно для самой себя могу отреагировать и я. Таким образом на сцене рождаются интересные находки, повороты, мгновения, акценты…

Дружить

Некоторые полагают, что между творческими людьми не бывает настоящей дружбы. Глубокое заблуждение! В нашем театре сложилась команда, у меня есть друзья, люди, на которых могу опереться и которым полностью доверяю. И это действительно большое счастье.

Воспитывать

Моей дочери 19 лет. С Евгенией, которую часто называю Евой, мы как две подруги, можем поговорить обо всем на свете. Проблему отцов и детей давно с ней перешагнули". Ева, как и я, решила связать свою жизнь с театром. Учится на актерском отделении у Николая Михайловича Кириченко, моего педагога.

Дочь присутствовала на репетициях постановок Кати Огородниковой, и режиссер спрашивала ее мнение, когда мы ставили сказки. Я отговаривала дочь от профессии актрисы, к тому же она серьезно изучала иностранные языки, имела неплохую подготовку и перспективы в этом направлении. Но Евгения сделала свой самостоятельный выбор, и мне приходится его уважать.

Уезжать

Практически на два года в свое время уехала в Польшу, где были интересные театральные и кинопроекты. Я наполовину полька по папиной линии, поэтому было ощущение, что эта страна для меня не чужая. Хоть и играла на польском языке на сцене, но, увы, язык досконально так и не выучила. Хотя такое желание есть до сих пор.

Играть

Журналисты подсчитали, что в кино я сыграла более 50 ролей, но обычно они второго плана. Режиссеры, с кем бы я мечтала поработать, к сожалению, ушли из жизни, – Колбышев, Даруга. Это мои учителя, доверявшие мне на площадке. Нравится работать с российским режиссером Катей Двигубской. Не скажу, что кино для души, просто актерская работа оплачивается нормально, за это можно жить.

Мечтать

Я должна была стать не актрисой, а художником, окончила колледж искусств имени Ахремчика. На последнем курсе даже определилась, что выберу профессию модельера. Помню, даже платья шила для своей подруги, но больше мне эти навыки не пригодились. Правда, определенный вкус сформировался. Вообще, я слежу за модой, интересуюсь новинками, трендами. Ближе свободный стиль одежды, не против и эклектики, когда удачно сочетают классические и спортивные мотивы.

Реставрировать

Когда-то серьезно занималась реставраций мебели. Ездила по деревням в поиске уникальных белорусских деревянных вещиц. Началось все с того, что однажды в обычном деревенском доме, выставленном на продажу, увидела старинную резную лавку, которая хозяевам была не нужна. Закралась мысль: такая красивая штука, почему бы не попробовать привести ее в порядок? Попробовала – вроде получилось. Потом, кроме лавки, в квартиру переехали резной комод из ореха, дубовый буфет с отлитыми вручную окошками и резьбой. Затем друзья в подарок преподнесли стол, ножки которого выполнены в виде павлинов. В Гродно нашла огромный шкаф-комнату конца XIX века из массива ясеня. Помню, три раза ездила туда: эту громадину можно было перевезти только по частям. Шкаф был в ужасном состоянии, пришлось долго повозиться с ним, какие-то детали из ясеня просила вырезать ребят в мастерской, на специальном станке. А все остальное сделала своими руками.

Продавать

Всем этим антиквариатом, а это действительно тонкая эксклюзивная работа старых мастеров, в итоге обставила и городскую квартиру, и загородный дом. Знакомые просили не раз что-то продать, но я не соглашаюсь, потому что эти вещи дороги и ценны для меня. Кстати, журналисты не раз пытались сделать фотографии интерьера, но я не хочу выносить напоказ личную жизнь.

Кулинарить

Стараюсь готовить полезную пищу. Любимые блюда – овощи, к примеру, запеченные баклажаны. Готовятся они легко: смазываются оливковым маслом и посыпаются сыром. Люблю делать фалафель, сырно-творожный торт с собственноручно приготовленными сушеными помидорами и песто. Рецепт позаимствовала у знакомых в Польше, где впервые попробовала это блюдо. Существует список продуктов, которые в моем холодильнике отсутствуют: колбаса, белый хлеб, майонез.

Увлекаться

Был период, когда в течение двух лет мяса вообще не употребляла, увлекалась тогда вегетарианством и постепенно переходила на сыроедение. Но до этого так и не дошла. Сейчас в моем рационе мясо присутствует, стараюсь выбирать фермерское – торговые точки в городе имеются.

Разочаровываться

Не нужно зацикливаться на разочарованиях, которые являются неотъемлемой частью жизни, и актерской в том числе. Наверное, нет на земле человека, который бы периодически не сталкивался с личными или профессиональными неудачами. Как мне кажется, чтобы достичь успеха и ощутить счастье, важно вырабатывать в себе способность преодолевать разочарования, собирать их в багаж и двигаться дальше. Ведь именно неудачи подталкивают порой к тому, чтобы стать лучше и выйти на другой, более высокий уровень.

Елена Еловик, 7 Дней

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