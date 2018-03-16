Сын Андрея Тарковского снимет документальный фильм об отце

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Тарковский-младший, сын известного советского кинорежиссера Андрея Тарковского, снимет документальный фильм о своем отце, сообщает ТАСС.
О своих планах Андрей Тарковский-младший рассказал на фестивале в честь своего отца. По его словам, фильм будет основан на аудиозаписях кинолекций и конференций. Режиссер планирует использовать кадры из фильмов, архивные записи, монолог и кадры с мест, где его отец работал, снимал, жил.
Пока точная дата выхода киноленты в свет не известна. По словам режиссера, он планирует показать документальный фильм в следующем году. "Все зависит от наших продюсеров, но, я думаю, это будут, скорее всего, Канны на будущий год", - сказал Андрей Тарковский-младший.-0-
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