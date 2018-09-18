Театр эстрады открывает сезон гала-концертом на школьную тему

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр эстрады открывает 22-й сезон. Творческая труппа театра в гала-концерте "Открытие сезона" решила порассуждать на школьную тему и пригласила зрителя сесть за импровизированную парту, чтобы вместе вспомнить школьные времена.

Музыкально-танцевальные перемены стали во время концерта яркой альтернативой школьным, а вместо информации в учебниках зритель получил незабываемые эмоции и полный репертуар на предстоящее театральное полугодие.

При этом Театр эстрады встретил зрителя не только новым форматом традиционного шоу, но и обновленным залом, а в будущем порадует еще и премьерами постановок для детей и взрослых.

Тем, кто не успел посетить Гала-концерт "Открытие сезона" 12 сентября, представится такая возможность еще сегодня, 18 сентября. Начало в 19.00.

В концерте примут участие Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алексей Хлестов, Ольга Вронская, Александр Сухарев, Ольга Колесникова, Ольга Змурщик, Дмитрий Сергеев, Жанет, Ольга Плотникова, Елена Гришанова, Шир, ансамбль "Верасы", Анна Благова, Инга Киселева, Евгений Ермолкович, Радмила Семенова, Екатерина Медведева, группа ByCity, балет Fusion.

А в сентябрьской и октябрьской афише можно увидеть давно полюбившиеся программы. Из ближайших: 19 сентября - музыкальная шоу-программа "Свадьба", 25 сентября - "Вечер STAND-UP комедии", 26 сентября - эстрадное шоу "Мікітаў лапаць - "руками не лапать!", 3 и 4 октября - эстрадное шоу "Осень, она не спросит", 7 октября - PianoDanceconcert, 10 октября - эстрадно-юмористическое шоу "От винта!".

Также в 22-м сезоне Театр эстрады открывает четыре творческие студии, которые будут растить новые таланты для большой сцены: театральная мастерская "Воображение", студия современного танца EstradaDance, студия современной хореографии "PROдвижение" и студия гимнастики "СтретчингKids". Кроме того, продолжают набор Мастерская эстрадного танца Виталия Молчана, Мастерская эстрадного вокала Ольги Вронской и Национальный центр музыкального искусства им. В.Г.Мулявина под руководством Светланы Стаценко. -0-

Фото Театра эстрады