Театр эстрады подготовил для зрителей теплую майскую афишу

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долгожданное тепло, наконец, окутало всю Беларусь. А в Театре эстрады высокий градус настроения стараются поддерживать постоянно. И этот май не исключение. Афиша театра порадует шоу-программами, творческими вечерами, STAND-UP комедией и "Концертом по заявкам".

10 мая в 19.00 на сцене театра зрителей встретят коктейлем из лучших хитов белорусской эстрады. В шоу-программе "На бис!" выступят Инна Афанасьева, Ольга Вронская, Алексей Хлестов, Александр Сухарев, Ольга Колесникова, Жанет, Ольга Змурщик, Ольга Плотникова, ансамбль "Верасы", Екатерина Медведева, группа "PROвокация", группа ByCity, балет Fusion.

16 мая театр приглашает на эстрадную шоу-программу "О чем молчат женщины". Зрителей ждет душевный вечер, наполненный улыбками прекрасной половины человечества и разговорами о самых главных женских тайнах.

Постановку эстрадно-юмористического шоу "От винта!", премьера которой состоялась в апреле, в Театре эстрады покажут 17 мая. В ней каждый посмеется от души над шутками героев и непредвиденными событиями, происходящими с экипажем самолета, рейс которого задерживается.

Май - это не только планы на лето и мысли о переменах, но и подведение итогов учебного года. Воспитанники Мастерских эстрадного вокала под руководством Ольги Вронской и Центра музыкального искусства им. В.Г.Мулявина под руководством Светланы Стаценко приглашают на свои творческие вечера 21 и 25 мая.

А 30 мая Театр эстрады предлагает всем выпускникам ярко отметить окончание школы и дарит шоу-программу "Последний звонок".

24 мая на сцену театра вновь выйдут белорусские комики. Вечер STAND-UP комедии обещает уникальную атмосферу и качественный юмор.

Совершить удивительное музыкальное путешествие во времени можно будет 29 мая. Золотые хиты, любимые миллионами слушателей, перенесут в мир воспоминаний и ностальгии. На сцене театра в этот день - "Концерт по заявкам". Приходите провести вечер в компании звезд белорусской эстрады, спеть любимые песни и поучаствовать в настоящем танцевальном ретро-марафоне, который подготовил балет театра.

А вот подготовиться к пляжному сезону и летним курортным историям Театр эстрады предлагает 30 мая: в эстрадной шоу-программе "Особенности национального отдыха" каждый найдет близкого себе героя веселых летних путешествий.-0-