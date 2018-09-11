Театры городов-побратимов Бреста пригласят на "Белую вежу" в 2019 году

11 сентября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Театры городов-побратимов Бреста пригласят на международный театральный фестиваль "Белая вежа" в 2019 году. Об этом заявил сегодня во время торжественного открытия фестиваля председатель Брестского горисполкома, председатель оргкомитета форума Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

Мэр Бреста обратил внимание любителей театрального искусства на обновленный во время подготовки города к 1000-летию большой зал Брестского академического театра драмы. "Мы строим путепроводы, мосты, социальные объекты, асфальтируем дороги. Но город не может существовать без полноценной культурной жизни, а тем более без театральной составляющей. Уже сейчас мы думаем над форматом 24-й "Белой вежи". В сентябре юбилейного для Бреста 2019 года мы хотим сделать этот фестиваль в формате представления городов-побратимов. У нас 32 побратима из 16 стран, которые просто обязаны представить свои лучшие театральные коллективы на этот фестиваль. Этот вариант сейчас активно прорабатывается", - сказал Александр Рогачук. Он поблагодарил всех причастных к организации форума и объявил XXIII Международный театральный фестиваль "Белая вежа" открытым.

Приветствие участникам и гостям форума от министра культуры Юрия Бондаря зачитала консультант управления искусств Министерства культуры Екатерина Пономарева. "Белая вежа" - одно из самых известных театральных событий для всей республики, - отметил в своем послании министр. - Год от года фестиваль растет и развивается: увеличивается количество творческих коллективов, расширяется география фестиваля. Сегодняшняя фестивальная палитра богата и насыщенна. Постановки отличаются разнообразием жанров, методов и художественных средств. Каждая из них выделяется своим театральным языком, новаторскими идеями и высоким художественным уровнем. Пускай театральный сентябрь в Бресте будет ярким, солнечным и креативным".

Программу шестидневного театрального праздника открыла одна из последних премьер Национального академического театра имени Я.Купалы - комедия "Ревизор" в постановке Николая Пинигина и Дмитрия Тишко. Зрителям представили современный взгляд на классическую комедию Гоголя. На сцене блистали Виктор Манаев, Зоя Белохвостик, Павел Харланчук-Южаков и другие купаловцы.

Первый театральный вечер продолжится в 21.00 в малом зале БАТД. Театральная компания Пипа Уттона из английского Сомерсета представит моноспектакль "Маргарет", посвященный первой женщине - премьер-министру Великобритании. На фестивале "Белая вежа" в 2016 году за исполнение роли Чарли Чаплина в одноименном спектакле Пип Уттон был награжден дипломом "За лучшую мужскую роль".

XXIII Международный театральный фестиваль "Белая вежа" продлится по 16 сентября. В программе заявлены 26 спектаклей от 25 театральных коллективов из 10 стран.-0-