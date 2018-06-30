30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" ко дню рождения Янки Купалы подготовил тематический эфир, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Янка Купала является символом белорусской культуры, ведь его талант многосторонний и разнообразный: он был редактором одной из первых белорусских газет, написал множество гениальных поэм, его пьесы по сей день не утратили актуальности и ставятся на театральных сценах Беларуси, а его стихи переведены на сотни языков мира.

Телеканал "Беларусь 3" также хранит светлую память о поэте и в день рождения классика подготовил насыщенный тематический эфир и приглашает зрителей вместе отметить 136-летие со дня рождения одного из отцов национальной поэтической мысли.

С 4 июля в эфире телеканала будет выходить проект "Мой Купала". Это цикл межпрограммных видеороликов, в которых студенты творческих вузов и известные деятели театрального искусства и кино читают свои любимые стихотворения Янки Купалы.

В программе передач 7 июля - игровое кино по мотивам произведения песняра, хроникально-документальный фильм, спецпроекты "Запіскі на палях" и "Майстры і куміры", телеверсия фолк-оперы "Адвечная песня" Республиканского театра белорусской драматургии и тематическая концертная программа "Як на свет радзіўся Янка...".

В 14.20 будет показана комедийная лента Юрия Цветкова "Пасля кірмашу" ("Беларусьфильм", 1972) по мотивам бессмертной "Павлинки". По сюжету, крестьянская дочь Павлинка любит сельского учителя Якима, но ее отец, желая породниться с дворянским родом, мечтает выдать ее за глупого и никчемного шляхтича Быковского. После застолья, устроенного родителями Павлинки в честь приезда Быковского, гостя в темноте принимают за вора и заключают под арест.

Далее в 15.25 в эфире социокультурного канала выйдут "Запіскі на палях", спецпроект о том, что не рассказывалось на уроках белорусской литературы. Выпуск программы проведет "ликбез" по непростой судьбе и жизни народного поэта.

Подхватит тематический эфир в 15.50 телевизионная версия фолк-оперы "Адвечная песня" (Белтелерадиокомпания, 2015). Эта современная постановка - уникальный синтез народных мотивов и рок-музыки - не раз становилась дипломантом белорусских и международных театральных форумов.

Вечером в 22.30 зрители увидят хроникально-документальный телепроект "Адвечная песня" (Белтелерадиокомпания, 2012) о Янке Купале на телевидении. Фильм расскажет телезрителям о том видеоматериале, который хранится в архивах медиахолдинга и связан с именем великого поэта. К этим кассетам в разные годы обращались лучшие телережиссеры, актеры и художественные руководители театров.

Завершит памятный июльский эфир в 23.20 концертная программа "Як на свет радзіўся Янка...", записанная генеральным продюсерским центром медиахолдинга в 2017 году.

В воскресенье 8 июля в 11.40 вниманию телеаудитории будет представлен выпуск программы "Майстры і куміры", посвященный Янке Купале. В гостях у ведущей проекта Марины Драгиной - директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Ляшкович. -0-