Телеведущему и шоумену Ивану Урганту исполняется 40 лет

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный актер, шоумен, музыкант, теле- и радиоведущий Иван Ургант сегодня празднует 40-летие.

Иван Андреевич Ургант родился 16 апреля 1978 года в Ленинграде. Актерские задатки и стремление быть в центре внимания у него, что называется, в крови: Иван Ургант - продолжатель знаменитой актерской династии. Его бабушка Нина Ургант и дедушка Лев Милиндер были известными советскими актерами. От них эстафету принял отец артиста - Андрей Ургант, избранницей которого стала Валерия Киселева, выступавшая на сцене Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Н.П.Акимова. Вскоре после рождения сына их брак распался. Маленький Иван рос с матерью и отчимом - актером Дмитрием Ладыгиным. Тем не менее, у Урганта-младшего сохранились хорошие отношения с отцом и особенно с бабушкой Ниной Николаевной. Между ней и внуком царило полное взаимопонимание, мнение знаменитой родственницы для Ивана всегда было очень значимо.

Воспитанный актерами, Иван Ургант рано начал мечтать о карьере артиста. Окончив музыкальную школу и гимназию при Государственном Русском музее, Иван поступил сразу на второй курс Петербургской академии театрального искусства. Вскоре после своего дебюта в спектакле "Макбет" молодой актер убедился, что работа на театральных подмостках его не привлекает, и стал искать себя в другом.

Иван Ургант начал подрабатывать, развлекая публику в ночных клубах. В 1999 году его пригласили ведущим на петербургскую радиостанцию "Супер-радио". Вскоре незаурядного диджея отметило руководство одного из местных телеканалов и предложило вести передачу "Петербургский курьер".

Набравшись опыта в журналистике, Иван Ургант решил поучаствовать в кастинге канала MTV. Молодой человек успешно прошел отбор и стал одним из ведущих шоу "Бодрое утро".

После переезда в Москву карьера Ивана Урганта стала стремительно идти в гору. Какое-то время он работал в эфире "Русского радио", затем устроился диджеем на "Хит-FM".

В 2003 году молодой шоумен пришел на телеканал "Россия". Вместе с Феклой Толстой он стал вести проект "Народный артист", а спустя год (уже в одиночку) - передачу "Пирамида".

В 2005 году молодого ведущего пригласили на "Первый канал" в шоу "Большая премьера", где ему довелось работать в тандеме с отцом - Андреем Ургантом. Яркий и живой дуэт двух Ургантов быстро полюбился публике, однако проект вскоре пришлось закрыть из-за напряженного графика Андрея Львовича.

После проекта "Весна с Иваном Ургантом" молодому ведущему доверили вести популярное кулинарное шоу "Смак". Так он превратился в известнейшую телезвезду и лицо "Первого канала".

Амплуа остроумного шоумена прочно закрепилось за Иваном Ургантом благодаря проектам "Цирк со звездами", "Большая разница", "Стенка на стенку", "Прожекторперисхилтон", "Вечерний Ургант". По-новому раскрылся талант ведущего в документальном цикле "Одноэтажная Америка", над которым Иван Ургант работал вместе с Владимиром Познером и американским радиоведущим и писателем Брайаном Каном. В 2008 году передача была отмечена национальной кинематографической премией "Ника", а спустя два года на "Первом канале" вышел совместный проект Урганта и Познера о Франции - "Тур де Франс".

Известный телеведущий не раз становился лауреатом престижной премии ТЭФИ. Помимо удачной телевизионной карьеры, Иван Ургант преуспел как киноактер: он снялся в таких известных российских фильмах, как "Неваляшка" (2006), "Он, она и я" (2007), "Волшебник" (2008), "Выкрутасы" (2010), "Елки" (2010), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2012), "Легок на помине" (2012) и др. Однако этим многогранный талант Ивана Урганта не исчерпывается: шоумен также всерьез увлекается музыкой, играет на гитаре, блок-флейте, фортепиано и ударных. В 2012 году он выпустил альбом "Estrada" и впервые выступил перед публикой в образе усача-музыканта Гриши Урганта.

Личную жизнь Ивана Урганта также можно назвать благополучной. В настоящее время он женат на Наталье Кикнадзе, в которую был влюблен еще в школе.-0-