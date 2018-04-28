Традиции изготовления убора леликовской свахи обретут статус историко-культурной ценности

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиции изготовления и использования убора леликовской свахи получат статус историко-культурной ценности. Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Беларуси одобрила это предложение, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В деревнях Леликово и Повитье Кобринского района Брестской области за долгое время сформировались определенные традиции изготовления и использования наряда леликовской свахи. Наряд использовался чаще всего во время свадьбы, но с течением времени наблюдаются многочисленные примеры его использования в другом контексте.

Традиция выделять специальным убором сваху имеет продолжение на территории Дрогичинского района (деревня Радостово), а также в пограничных районах Волынской области Украины.

Слово "сваха" в местном понимании применяется как "боевая подруга" жениха в свадебном обряде. Обычно на леликовской свадьбе была старшая сваха и свашки - молодые женщины и даже девочки-подростки из рода жениха. Старшей свахой выбирали родную сестру или родную тетю жениха. Старшая сваха исполняла главную роль, она следила за последовательностью свадебных обрядов, участвовала в главных моментах свадьбы. Свашки по очереди пели частушки и танцевали. Свах на свадьбе должно было быть не менее пяти-семи. А самые богатые женихи приглашали на свои свадьбы не менее 15 свах.

Особенности убранства свахи: отличительные орнаментальные элементы - "глаза" - цепочки из закругленых ромбов красного цвета и необычный головной убор, который состоит из плата и пестрой короны из полихромных лент и разноцветных перьев из хвоста петуха.

Сваха руководила свадьбой, она должна была хорошо знать свадебный обряд и все видеть. Поэтому на сорочке и фартуке свахи нашиваются "глаза" как символ всевидящего глаза будущего хозяина.

Точное время возникновения традиции неизвестно, но современные носители отмечают, что убор леликовской свахи изготовляли и использовали еще их прабабки. Он существовал до середины XX века в живом виде.

Традиции изготовления и использования убора леликовской свахи передаются из поколения в поколение. В наше время жительницы деревень Леликово и Повитье производят наряд по образцам, которые остались от мам и бабушек. Комплекты одежды хранятся в частных коллекциях жителей деревень, Леликовском доме культуры, этнографическом музее "Полешуки" Повитьевской школы, Дивинском доме ремесел.-0-