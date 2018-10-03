Традиционные ремесла, осенние обряды и народные забавы ждут гостей на "Глушанском хуторке"

3 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В поселке Глуша Бобруйского района 6 октября пройдет ежегодный региональный фестиваль народного творчества и ремесел "Глушанский хуторок". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Бобруйском райисполкоме.

В фестивале примут участие коллективы художественной самодеятельности и ремесленники из Бобруйского, Глусского, Кировского, Кличевского, Осиповичского, Славгородского и Хотимского районов. В рамках недели интеграции и сотрудничества в Глуше ждут официальные делегации Ветлужского и Воротынского районов Нижегородской области, Вологодского района Вологодской области (Россия).

На фестивале будет организована работа тематических сельских подворий, где будут знакомить гостей с историей, традициями и обрядами, угощать дарами бобруйской земли. В программе также открытие гончарного двора, мастер-классы и пленэр по керамике, презентации осенних обрядов с элементами театрализации, блюд национальной кухни. Здесь же пройдет и традиционный районный конкурс белорусской песни "Люблю цябе, Белая Русь".

Впервые на празднике развернется "Казацкий стан". Казачество Бобруйского района познакомит со своими традициями и бытом, состоятся показательные выступления по джигитовке. Для самых юных посетителей будут работать детские площадки, аттракционы, состоятся спортивные состязания.

Порадует гостей насыщенная и колоритная концертная программа с участием лучших районных коллективов художественной самодеятельности. В формате праздника народного творчества также пройдут ярмарки-продажи ремесленной и сельхозпродукции.-0-