Трехмерная панорама "Оборона Брестской крепости" появится в Музее Победы в Москве

Музее Победы в Москве. Фото из архива

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехмерная историко-художественная панорама, посвященная Брестской крепости, появится в московском Музее Победы в 2020 году, сообщает ТАСС.

"Новая инсталляция "Оборона Брестской крепости" откроет экспозицию Зала исторической правды Музея Победы. Проект будет реализован в 2020 году. Работы будут проводиться в ходе музейной реэкспозиции, которая завершится к 75-летию Победы", - сказал замдиректора музея по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

Сейчас основная экспозиция Музея Победы завершается трехмерной историко-художественной панорамой "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", созданной командой "Невский баталист". Симметрично ей будет расположена новая трехмерная композиция, посвященная Бресту. Ее площадь составит около 400 кв.м.

"Более широкое использование современных технологий при создании новых проектов позволяет добиться погружения посетителей в экспозицию, ощутить соучастие историческим событиям", - отметил Эльдар Янибеков.-0-