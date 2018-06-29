Триллер "Зверь" выйдет в минский прокат с 5 июля

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гипнотический триллер "Зверь" выйдет в минский прокат в рамках проекта "Лістапад.Коллекция". Посмотреть его можно будет с 5 по 18 июля в одном из минских кинотеатров.

Режиссерский дебют Майкла Пирса покорил экспертов кинофестиваля в Торонто и американского "Сандэнса", а теперь его покажут в Минске. Фильм "новой волны британского кино" обещает держать зрителя в напряжении до самых титров.

У Молл день рождения, ей исполняется 27 лет, но праздник не делает ее счастливой. Она живет с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и давления в семье. Девушка встречает свою первую любовь в неспокойное время - по острову рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется ото всех невидимых оков. Но счастье Молл не дает покоя ее семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к зверским приступлениям. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или остаться на стороне большинства.

Премьера фильма "Зверь" состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. В фильмографии молодого режиссера Майкла Пирса это первая полнометражная картина. Самым известным его проектом считается британский драматический сериал "Подъем", выходящий с 2003 года.

Фильм "Зверь" раскрыл таланты перспективного ирландского актера Джонни Флинна, замеченного ранее в сериалах "Гений", "Вспомнить все связи", "Питер Кингдом вас не бросит". Главные роли также исполнили Джесси Бакли, ставшая известной благодаря мини-сериалу "Война и мир", и Джеральдин Джеймс, обладательница кубка Вольпи Венецианского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Она уже далеко".

Еженедельник Variety назвал фильм "сказкой для взрослых, от которой кровь стынет в жилах", The Guardian - "исключительно умной и будоражащей" лентой. "Самое потрясающее в этой картине - что до самого конца и даже после зритель не может указать ни на одного из героев: вот это - зверь. В этом фильме каждый - зверь. Как в жизни, где в каждом есть животное начало", - пишет "Российская газета".-0-