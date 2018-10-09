Церемонии открытия и закрытия II Европейских игр покажут богатство традиций белорусского народа

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемонии открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года раскроют богатство традиций белорусского народа, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр культуры Юрий Бондарь.

"Картинка будущих церемоний есть в голове у каждого, кто задействован в подготовке этого события. Не будем пока раскрывать все секреты, чтобы сохранить интригу, иначе зрителям будет неинтересно. Скажу одно: мы должны сделать очень душевное, красивое представление, которое раскроет богатство души белорусского народа, наших исторических и культурных традиций, покажет Беларусь как гостеприимную европейскую страну. Особенность адаптации любого сценарного замысла подобного праздника - сделать его доступным для понимания мировой аудитории. В этом и сложность, и большой интерес", - рассказал Юрий Бондарь.

Он подчеркнул, что II Европейские игры 2019 года - очень ответственное мероприятие, все должно пройти на высоком организационном уровне. "Церемонии открытия и закрытия II Европейских игр - это так называемое живое шоу, и подобных программ в мире не так много. Они имеют наибольшую зрительскую аудиторию, во всех странах мира увидят продукт, который мы подготовим совместно с российскими партнерами. У нас нет права на ошибку, все будет проходить в режиме реального времени, со второго дубля что-то снять или показать не получится", - отметил министр.

По его словам, подготовка к церемониям открытия и закрытия II Европейских игр идет тщательная. "Прорабатывается все до мельчайших деталей, анализируются состояние площадки, на которой пройдет шоу, вопросы монтажа оборудования: сцены, экранов, различных проекционных установок, отрабатываются алгоритмы движения делегаций, спортсменов, артистов, и все это надо свести в единую программу, которую зрители увидят на церемонии открытия, а потом - на закрытии II Европейских игр. На следующий день на стадионе, где пройдет церемония открытия, начнутся спортивные состязания, поэтому мы решаем сложные технические вопросы, в том числе по сохранности покрытия футбольного поля во время монтажа оборудования", - подчеркнул Юрий Бондарь.

Подготовкой церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года будет заниматься российская компания "Арт Сити 5" вместе с белорусской творческой группой. Сегодня в Минске был подписан договор о сотрудничестве между Белгосфилармонией и этой российской компанией. С белорусской стороны подпись поставил генеральной директор Белгосфилармонии Александр Гарбар, с российской - генеральный продюсер компании Игорь Крутой.

"Более полугода мы изучали рынок, вели переговоры с компаниями по всему миру, которые имеют подобный опыт, и пришли к выводу, что российская компания "Арт Сити 5" нам подходит по своим взглядам на организацию праздника, техническим решениям, адаптации творческой концепции и в целом пониманию белорусского менталитета", - резюмировал Юрий Бондарь.

"Арт Сити 5" представляет компанию полного цикла, реализующую проведение культурно-массовых мероприятий под ключ и отвечающую за все этапы. За плечами компании множество масштабных музыкальных проектов, международных культурных, спортивных мероприятий. Главное качество в работе компании - стремление к совершенству. Проекты, созданные ее сотрудниками, не единожды отмечались множеством наград и благодарностей в России и Казахстане.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-