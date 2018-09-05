Церетели до конца года изготовит памятник Кобзону

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный художник СССР скульптор Зураб Церетели сообщил, что планирует до конца 2018 года изготовить памятник российскому и советскому певцу Иосифу Кобзону. Об этом пишет газета "Известия".
Отмечается, что памятник будет изображать великого артиста с микрофоном в руках.
Зураб Церетели рассказал, что высота памятника составит около 2,4 м. Уже готов гипсовый макет памятника, затем его отольют в бронзе. Планируется, что монумент будет находиться в галерее искусств Зураба Церетели в Москве.
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Народного артиста похоронили на Востряковском кладбище в Москве. -0-
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