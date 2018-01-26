Творческий проект "Лілея сяброўства" стартует в Новополоцке 31 января

26 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Творческий проект "Лілея сяброўства" стартует в культурной столице Беларуси 31 января, сообщили БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

"Лілея сяброўства" включает проведение 16 мероприятий, направленных на развитие и укрепление межнациональных и культурных связей между Новополоцком и городами зарубежья. Стартует проект концертом-жеребьевкой "Фанты сяброўства" во Дворце детей и молодежи. С помощью жребия за школами и гимназиями города будут закреплены 20 городов-побратимов, которые станут для детей объектами изучения.

"Для ребят это прекрасная возможность подружиться со своими сверстниками, узнать больше об их традициях и увлечениях, - отметили в горисполкоме. - На протяжении всего года учащиеся будут представлять изучаемый город в различных направлениях: театрализация народных сказок, изготовление народной куклы, постановка национального танца, участие в празднике-дегустации национальных блюд и др.".

Новополоцк на текущей неделе официально вошел в права культурной столицы Беларуси 2018 года.

Республиканская акция "Культурная столица Беларуси" проводится в девятый раз. Нефтеград стал вторым городом Витебской области, получившим статус культурной столицы, в 2010 году его обладателем был Полоцк. Статус культурной столицы присваивался Гомелю (2011 год), Несвижу (2012), Могилеву (2013), Гродно (2014), Бресту (2015), Молодечно (2016), Бобруйску (2017).-0-