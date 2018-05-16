Творческий вечер кинорежиссера Галины Адамович пройдет 18 мая в Москве

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показ белорусских документальных фильмов пройдет 18 мая в Москве. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА на Национальной киностудии "Беларусьфильм", в Московском Доме кино состоится творческий вечер известного белорусского кинорежиссера Галины Адамович и показ трех ее картин.

Будут показаны документальные фильмы "Заведенка", "Мужское дело", а также фильм, сделанный на видеостудии Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, - "Инокиня". У всех этих лент заметная фестивальная судьба - они отмечены призами и наградами ведущих российских и европейских кинофорумов. Фильм "Заведенка" получил награды 11 кинофестивалей, в том числе Гран-при МКФ "Золотой Витязь" в России, Гран-при кинофестивалей в Италии, Иране, Польше, Армении, Молдове, Беларуси. Главные призы на 12 международных кинофестивалях получил фильм "Инокиня".

Ведущий кинорежиссер студии "Летопись" Национальной киностудии "Беларусьфильм" Галина Адамович - неповторимый мастер документального кино со своим творческим почерком, стилистикой, глубоким проникновением в психологический мир героев.

Вместе с Галиной Адамович на встречу в Москву отправится монахиня Иулиания (Денисова) - известный в православных кругах регент и композитор.

Творческий вечер и показ белорусского документального кино организовал Союз кинематографистов Российской Федерации.-0-