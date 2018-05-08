8 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. У букмекеров в день первого полуфинала "Евровидения-2018" поменялся фаворит, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По прогнозам букмекеров, победителем конкурса в Португалии станет представительница Кипра Элени Фурейра. С начала года фаворитом букмекеров оставалась израильтянка Нетта Барзилай, именно ей в течение нескольких месяцев прочили победу в этом конкурсе.

Элени и Нетта выйдут на сцену сегодня вечером. В первом полуфинале также участвует еще одна фаворитка - представительница Эстонии Элина Нечаева.

Беларуси, участник которой также выступает в первом полуфинале, букмекеры прочат 21-ю позицию в итоговой таблице.-0-