8 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. У букмекеров в день первого полуфинала "Евровидения-2018" поменялся фаворит, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По прогнозам букмекеров, победителем конкурса в Португалии станет представительница Кипра Элени Фурейра. С начала года фаворитом букмекеров оставалась израильтянка Нетта Барзилай, именно ей в течение нескольких месяцев прочили победу в этом конкурсе.
Элени и Нетта выйдут на сцену сегодня вечером. В первом полуфинале также участвует еще одна фаворитка - представительница Эстонии Элина Нечаева.
Беларуси, участник которой также выступает в первом полуфинале, букмекеры прочат 21-ю позицию в итоговой таблице.-0-
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